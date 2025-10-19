الدار كوسەنىڭ وگىز سەمىرتكەنى
- ءاي، جىگىتىم، بوسقا جۇرگەنشە، مال تاپپايسىڭ با؟ -دەيدى.
- تابايىن، - دەيدى الدار.
- ولاي بولسا، ءبىز ساعان ءجۇز وگىز بەرەلىك. سونى قاسىمىزدا قالىپ، ايداپ وتىر. وسىعان كونەسىڭ بە؟ - دەيدى.
- جاقسى، كونەيىن. وگىزدەرىڭدى ايتقاندارىڭداي سەمىرتىپ بەرەيىن، - دەيدى الدار.
ءسويتىپ، كەرۋەننىڭ ءجۇز وگىزىن جايۋعا الادى. وگىزدەرىن كەرۋەندى جانامالاپ ايداپ، بىرنەشە كۇن ءجۇرىپ وتىرادى.
- بۇل جانۋارلاردى ازىراق قاتتى ايداپ، ءىشىن بوساتپاسا بولماس، اۋىرلاپ جۇرە الماي كەلەدى، -دەپ، ءبىر كۇن وگىزدەردى تىشقاقتاتا ايداپ، قۋا جونەلەدى. سول قۋۋمەن وتىرىپ، كەرۋەننەڭ بىرنەشە كۇندىك جەرگە وزىپ كەتەدى.
ءبىر جەرگە كەلەدى دە:
- جىرىمداپ بەرگەن مالدى العان الداردى كورگەن ەكەنسىڭدەر,. -دەيدى دە، وگىزدەردى ماڭ دالاداعى ءبىر قوراعا قاماپ تاستاپ، بارلىعىنىڭ دا قۇيرىقتارىن كەرۋەننىڭ جۇرەتىن جولىنداعى ءبىر ۇلكەن باتپاققا اكەلىپ، ءارقايسىسىن ءار جەرگە شانشادى. ءوزى باتپاقتىڭ ءبىر شەتىن قازۋعا كىرىسەدى. بىرنەشە كۇننەن كەيىن كەرۋەنشىلەر كەلەدى. كەلسە، وگىزدەرى جوق. الداردىڭ ءوزى باتپاقتى اينالدىرىپ قازىپ جاتىر.
- اۋ، نەعىپ جاتىرسىڭ؟ وگىزدەر قايدا؟ - دەيدى كەرۋەنباسى.
- وي، نە قىلاسىڭ؟ وگىزدەر تويىنىپ، جۇندەرى تۇلەپ، شولدەگەننەن بوي بەرمەي، مىنا باتپاققا كەلىپ، ءتۇسىپ كەتكەنى. باتپاقتىڭ استى سۋ ەمەس پە؟ سول سۋعا تۇمسىقتارى جەتىپ، سۋ ءىشىپ، شىقپاي جاتقانى! قاندارى كەۋىپ قالعان ەكەن، ءتىپتى، شىعارا الماي قويدىم، - دەيدى.
- قانى، باتپاقتا وگىز تۇگىل سايتان دا جوق قوي، - دەيدى كەرۋەنباسى.
- انا قۇيرىقتارىن كورمەيسىڭ بە، شوشايىپ شىعىپ تۇرعان. وگىز بولماسا، ول نە؟ - دەيدى الدار.
- ال، وگىز ول بولسىن، ءوزىڭ جەردى نەگە قازىپ جاتىرسىڭ؟
- وگىزدى ايداپ شىعا الماعاسىن مىنا باتپاقتى قازىپ، ءبىر- بىرلەپ ايداپ شىقپاقشى ەدىم.
- قوي، مىناۋىڭ ەرىككەننىڭ ەرمەگى! سول باتپاقتى قازىپ بولعانشا ءبىز جولدان قالىپ جاتامىز با؟ -دەپ تۇسە قالىپ، كۇشىنە سەنگەن ءبىر نەمە ەكەن، جۇگىرىپ بارىپ، ءبىر قۇيرىقتى ۇستاي الادى.
- ويباي، توقتا! - دەپ، الدار جۇگىرىپ بارىپ، جىبەرمەيدى.
- ال، نەمەنە؟
- ويباي، قۇيرىعىنان تارتا كورمە! سيىردىڭ قۇيرىعى وسال بولادى. ءۇزىلىپ كەتەدى. سيىردىڭ كوبى شولاق بولاتىنىن بىلمەيسىڭ بە؟ قۇيرىعىن تارتىپ، ءۇزىپ الساڭ، ءبىرى قالماستان سۋعا كەتەدى. ولار جالعىز عانا قۇيرىعىنا ىلىگىپ تۇر. ايتپەسە، سۋعا كەتىپ قالادى، -دەيدى.
- بوق جەپ تۇرعانىڭ نە ءوزى؟ - دەپ كەرۋەنباسى جۇگىرىپ بارىپ، ءبىر قۇيرىقتى تارتىپ قالىپ، سۋىرىپ الادى.
- مىناۋىڭ قالاي بوس ەدى، - دەپ، ەكىنشى بىرەۋىن تاعى سۋىرىپ الادى.
- اپىراي، كۇشىڭ قالاي ەدى، جارىقتىعىم! وگىزدەن دە كۇشتى ەكەنسىڭ. كۇشتى بالۋان ادامدى ومىرىمدە ءبىرىنشى كورۋىم - كۇشىڭ دە بايلىعىڭا ساي كەلگەن ەكەن. ويباي، ەندى تارتا كورمە! مىنا كۇشىڭمەن ءبىر وگىز دە قالمايدى. ءبارىنىڭ دە قۇيرىعى ءۇزىلىپ، باتىپ كەتەدى. ونان دا بازاردان تەز كەتپەن ساتىپ اكەلىپ، جابىلا قازساق، ءبارىن دە ارشىپ الامىز. اپىراي، كۇشىڭنەن كورقايىن دەدىم. ەندى تارتۋىڭدى قوي، - دەيدى الدار، جۇگىرىپ كەلىپ، كەرۋەنباسشىنى ۇستاپ.
كەرۋەنباسى ماقتانشاق ءبىر مىرزا ەكەن. «وگىزدەي كۇشىڭ بار» دەگەنگە كەۋدەسىن كوتەرە تۇسەدى. ماقتانىپ، تاعى بىرنەشە قۇيرىقتى جۇلىپ الادى.
اقىرىندا، مالعا قۇمارلىعى ماقتانشىلىعىن جەڭەدى. تارتۋىن قويادى.
- تەز كۇرەك اكەلىپ، ارشىعان ءجون بولار، - دەپ، قۇيرىقتى تارتۋىن قويادى.
- مىنە، ءجۇز سوم اقشا. بىرەۋىڭ تەز بارىپ، كۇرەك ساتىپ اكەلىڭدەر، - دەيدى كەرۋەنباسى جىگىتتەرىنە قاراپ.
ءجۇز سومدى كورىپ، الداردىڭ كوزى جايناپ كەتەدى.
- كۇرەك اكەلگەندە ءبىر ءمان بار. قۇيرىقتىڭ ۇشىنە ءىلىنىپ تۇرعان وگىزدەر كوپكە توزبەيدى. وسال قۇيرىق ەمەس پە؟ ەكى- ءۇش كۇننەن كەيىن ءۇزىلىپ كەتەدى. تەز قازىپ الۋ كەرەك بولادى. كەتپەندى قالايدا كەشكە دەيىن جەتكىزۋ كەرەك. بۇعان ءبىر جۇيرىك جىگىت بارۋى كەرەك، - دەيدى.
جىگىتتەردىڭ ىشىنەن «مەن بارام» دەۋشى تابىلمايدى. ءبارى دە «بۇگىن كۇرەك جەتكىزۋ قايدا! بازارعا دا جەتە المايمىز» ، - دەيدى.
- بولماس- بولماس! مەن ءوزىم- اق جۇگىرەيىن، -دەيدى الدار.
- ولاي بولسا، جارايدى. ءما، اقشا! قالاي دا بۇگىن جەت! - دەپ كەرۋەنباسى، ءجۇز سومدى الدارعا بەرەدى.
ءجۇز سوم قولعا تۇسكەسىن الداردىڭ اياعى اياعىنا جۇقپايدى. قۇيىنداي ۇشىپ جونەلەدى.
- شايتاننىڭ جۇيرىگى- اي! لەزدە كوز ۇشىنە جەتىپ، جوق بولدى، دەپ، كەرۋەندەگىلەر ماقتاسادى.
الدەكەڭ جۇگىرىپ وتىرىپ، قاماعان وگىزدەرگە كەلىپ، الدىنا سالىپ ايداپ، تايىپ وتىرادى.
