بالانىڭ العاشقى قادامدارى
ول ءۇشىن بالانى ارنايى كۋرستارعا جازدىرۋدىڭ قاجەتى جوق. بۇل ىستەردى كىشكەنتاي بالاعا ساباق دەپ ەمەس، ويىن رەتىندە ۇسىنعان ءتيىمدى. ويتكەنى، ءالى تاقتا كورمەگەن بالا ويىننان اجىراي المايدى. سول ءۇشىن ساباقتى بالانىڭ تىلىندە - ويىن تىلىندە ۇيرەتكەن دۇرىس. ولاي بولسا، سىزدەرگە مىناداي كەڭەس ۇسىنامىز.
1. ساناۋداعى العاشقى قادام
بالانى تاربيەلەۋدە، وقۋ- بىلىمگە شاقىرۋدا ەڭبەكتەر جازعان مادلەن دەنيدىڭ تاجىريبەسىندە 1 دەن 10 عا دەيىنگى سانداردى جاتتاۋدا ءماناداي ءادىس بار ەكەن. كەشەندى جاتتىعۋدىڭ العاشقى ساتىسىندا الدىمەن ءبىر ساندى جازاسىز. بالا بۇل ساننىڭ ءتۇرىن جاتتاپ الۋعا تىرىسسىن. جانىنا 1 سانىن جازىپ، ونىڭ قاسىنا ءبىر- اق زاتتىڭ سۋرەتىن سالىڭىز، مىسالى، ءبىر جاپىراق، جانىنا «ءبىر» دەپ سوزبەن جازىڭىز. كەيىن بالا ساۋساعىمەن «ءبىر» سانىن كورسەتسىن. وسىدان كەيىن شاعىن سىزبا جاساڭىز، ءبىر گۇل، ءبىر تەرەك، ءبىر كۇشىك، ءبىر مىسىقتىڭ جانە 3 جۇمىرتقا، 4 الما، 2 كىتاپتىڭ سۋرەتىن قاتار سالىڭىز. بالا سول سۋرەتتەردىڭ اراسىنان 1 دانا زاتتى تاۋىپ، وزگە سانداردان اجىراتا الاتىن بولادى.
2. جازۋعا العاشقى قادام
اق پاراقتىڭ تومەنگى بولىگىنە ءتۇرلى ءتۇستى دوڭگەلەكتەر سالىپ، ءىشىن بوياڭىز. ال بالا سول دوڭگەلەكتەردىڭ ءتۇسىن قارىنداشتان تاۋىپ، قارىنداشپەن دوڭگەلەكتەن باستاپ سىزىپ شىقسىن. بۇل تۇستەردى تانۋعا ءارى قولدى جازۋعا ۇيرەتۋگە كومەكتەسەدى. كەيىن قوزىنىڭ سۋرەتىن سالدىرىڭىز. ونىڭ تەرىسىن بۇيرالاپ، سالۋىن سۇراڭىز، كوبەلەك سالدىرىڭىز - باستىسى سۋرەتتەپ سالعان بەينەسىندە ارىپتەرگە ۇقساس دەتالدىڭ بولۋىن قاداعالاڭىز. مىسالى، قوزىنىڭ تەرىسىن سالعاندا، «و» ءارپىن، كوبەلەكتى سالعاندا «ز» ءارپىن ەلەستەتە الۋى كەرەك.
3. لوگيكاعا العاشقى قادام
پاراققا دوڭگەلەك، كۆادرات، ءۇشبۇرىش، ءتورتبۇرىش سەكىلدى ءتۇرلى گەومەتريالىق فيگۋرالاردى سالىڭىز. ال بالا وسى فيگۋرالاردىڭ قاتىستىرىپ، ءۇي، كولىك نەمەسە باسقا ءبىر نارسەنىڭ سۋرەتىن سالىپ كورسىن.
4. پسيحولوگياعا العاشقى قادام
ول ءۇشىن كوپتەگەن شەڭبەر مەن سوپاقشالاردىڭ سۋرەتىن سالۋىڭىز كەرەك. ال بالا سول دوڭگەلەكتەرگە كوزدىڭ، قاستىڭ، ەرىن مەن مۇرىننىڭ «بەينەسىن» سالىپ كورسىن. ولاردىڭ كوڭىل- كۇيىن دە ايتىپ بەرسىن. بالاعا نەشە ءتۇرلى سيتۋاتسيالىق جاعدايااتتاردى ايتىپ كورىڭىز. ال بالا سول ۋاقىتتا قانداي كۇيدە بولاتىنىن بەينەلەپ بەرسىن. «ساعان يت ۇرسە، نە ىستەيسىڭ؟ « ، «اناڭ سىيلىق سىيلاسا قۋاناسىڭ با؟ « دەگەن سەكىلدى جاعدايلاردى مىسالعا كەلتىرىپ كورىڭىز.
5. يدەياعا العاشقى قادام
پاراققا بىلىنەر- بىلىنبەستەي ەتىپ دوڭگەلەكشەلەر سالىڭىز. ونى بالاعا ۇسىنىپ، سول دوڭگەلەكشەلەردى بايلانىستىرىپ، كوبەلەكتىڭ قاناتىن، گۇلدەر، قار، تامشى سەكىلدى باسقا زاتتاردى سالۋىن سۇراڭىز.
massaget.kz