كورىنىسى ەرەكشە اقشالار - فوتو

نۇر-سۇلتان. قازاقپارات - قاعاز اقشالاردىڭ پايدا بولعانىنادا مىڭ جىلدان استام ۋاقىت بولدى.

ءالى كۇنگە دەيىن مەملەكەتتەردىڭ اقشالارىندا ۇقساستىق كەزدەسپەيدى.

سولاي بولسادا، كەيدە قولىڭىزعا ەش جەردە كەزدەستىرمەگەن اقشالاردا ءتۇسۋى مۇمكىن. Look At Me تاريحى قىزىق بولعان سونداي اقشالاردى سارالاعان بولاتىن...

ەسەك جانە ماقۇلىق بەينەلەنگەن نەمىس نوتگەلدى

ءبىرىنشى دۇنيە جۇزىلىك سوعىس ۋاقىتىندا گەرمانيادا ۇساق اقشا جەتىسپەۋشىلىگى باستاۋ الادى جانە سونىڭ ەسەبىنەن گيپەرينفلياتسيا باستالعان. سول ءۇشىن رەيحسبانك جەرگىلىكتى اقشا نوتگەلدى شىعارادى. ول باسقا ەۋروپا ەلدەرىندە دە قولداسنىستا بولعانىمەن، نەگىزىنەن گەرمانيادا كەڭ تارقالعان ەدى.

نەمىس نوتگەلدتەرى جەرگىلىكتى ۇكىمەت جانە ءبىر نەشە ءونىم قندىرۋشىلەر تارەپىنەن قاعاز، شىنى جانە پرەسستەلگەن كومىردەن جاسالعان. ولاردىڭ بىرىندە ەسەك، ەكىنشىسىندە اقسيعان ءتىسىن كورسەتىپ تۇرعان ماقۇلىق بەينەلەنگەن. قاعاز اقشالار 1923- 1924 - جىلدارى اقىرىنداپ قولدانىستان شىعارىلا باستاعان.

ونەر قايراتكەرلەرىنىڭ پورترەتتەرى سالىنعان شۆەيتساريا فرانكتەرى

1990 - جىلدىڭ ءبىرىنشى جارتىسىندا شۆەيتساريا ۇلتتىق بانكى ءوز قاعاز اقشالارىن وزگەرتتى. ولار ۆەرتيكال كورىنىستە ەدى. قاعاز اقشالاردىڭ الدىڭعى بەتىنە ارحيتەتكتور لە كوربيۋزە، كومپوزيتور ارتيۋر ونەگگەر، سۋرەتشى سوفي تويبەر- ارپ، ءمۇسىنشى البەرتو دجاكومەتتي، جازۋشى شارل فەرديناند راميۋ جانە مادەنيەتتانۋشى ياكوب بۋركحاردتتىڭ پورترەتتەرى بەينەلەنگەن. ەكىنشى جاعىندا بولسا ولاردىڭ بيوگرافياسى كورسەتىلگەن. فرانكتەر وتە بەرىك جانە سەنىمدى ۆاليۋتا بولىپ، ولار حولست، ياعني كەنەپتەن توقىلعان ماتادان جاسالعان.

اشىق تۇستەگى ساموا تالاسى

2008 - جىلى ساموا مەملەكەتى جاڭا بانكنوتتارىن اينالىمعا شىعاردى. ولاردا پەيزاج، بالالار، رەگبي (فۋتبولدىڭ ءبىر ءتۇرى) ۇلتتىق قۇراماسى، گونكونگتاعى ابىرويلى تۋرنير، ورتالىق بانك سەكىلدى كورىنىستەر بەينەلەنگەن. ەمينەنت (باعالى قاعاز شىعارۋ قۇقىقىنا ەگە بولعان مەملەكەت نەمەسە ۇيىم) بۇل جەردە نەگىزىنەن اقشالاردا اشىق تۇستەر ۇيلەستىگىنە باسا نازار اۋدارعان. اشىق قىزىقل، كوك، سارى تۇستەر سولار قاتارىنان.

لوندوننىڭ ءبىر عانا اۋدانىندا قولدانىستا بولعان فۋنتتار

بريكستون فۋنتى لوندوننىڭ جالعىز اۋدانىندا قولدانىستا. 2009 - جىلى جەرگىلىكتى جەتەكشىلەر الەمدىك داعدارىس جاعىدايىندا ەكونوميكانى كوتەرۋ ماقساتىندا بانكنوت جاساپ شىعاردى. ۇكىمەتتە ولاردى قولداپ- قۋاتتادى. بۇل اقشادا ءانشى دەۆيد بوۋي، قوعام قايراتكەرى وليۆ مورريس، عالىم جەيمس لاۆلوك، باسكەتبولشى لۋول دەنگ جانە باسقادا تانىمال اعىلشىنداردىڭ سۋرەتتەرى باسىلعان. بريكستون فۋنتى فۋنت ستەرلينگپەن تەڭ قولدانىلادى، ءبىراق، كوللەكتسيونەرلەرگە ول قىمباتتاۋ ساتىلادى..

100 تريلليون زيمبابۆا دوللارى





زيمبابۆادا ينفلياتسيا دارەجەسى وتە جوعارى. 2008 - جىلدىڭ ەكىنشى جارىمىندا 23 بەلگىمەن ونى ەسەپتەپ شىعارعان ەدى. وسىنداي دارەجەدەگى ۇلكەن ينفلياتسيا جاعىدايىندا ۇكىمەت قىزىمەتى قاۋقارسىز بانكنوت جاساپ شىعاردى.

ەلىمىزدىڭ ۆەرتيكال- گوريزونتال تەڭگەسى

"The International Bank Note Society" كوللەكسيونەرلەر اسسوتسياتسياسى قازاقستاننىڭ ۆەرتيكال- گوريزونتال تەڭگەسىن ەڭ ۇزدىك كۋپيۋر رەتىندە ءتان الدى. بانكنوتتىڭ ءبىر بەتىندە 1000, 5000 جانە 10000 تەڭگە دەپ ۆەرتيكال جازىلعان، ەكىنشى بەتىندە بولسا گوريزونتال بەينەلەر بار.

جوعارى تەحنولوگيالى كانادا دوللارى

2011-2013 -جىلدارى كانادا بانكى پوليپروپيلەن جانە پوليولەفيندەن جاسالعان كۇلگىن ءتۇس بانكنوت جاساپ شىعاردى. جاڭا دوللار الەمدەگى ءبىرىنشى پوليمەرلى كۋپيۋر ەمەس. ءبىراق جوعارى تەحنولوگيا نەگىزىندە جاسالعان ماكەتتىڭ وزگەشەلىگى جاڭا اقشانىڭ باستى جەڭىسى سانالادى. بۇل اقشانىڭ الدىڭعى بەتىندە ەلدىڭ باس ءۋازىرى جانە ۇلى بريتانيا حانشايىمى ەليزاۆەتا II ءنىڭ سۋرەتى بەينەلەنگەن.

پيكسەلدى نورۆەج كروناسى

نورۆەج بانكى كۋپيۋر ءۇشىن جاڭا ديزاين بويىنشا بايقاۋ جاريالاعان. بايقاۋ قورىتىندىسى بويىنشا Enzo Finger ستۋدياسىنىڭ «الا ماكەتى» جەڭىسكە جەتەدى. بۇل اقشانىڭ الدىڭعى بەتىندە ماياك، دراكار، تولقىن كورىنىستەرى بەينەلەنگەن. ەكىنشى بەتى «پيكسەلدى» بولىپ، ابستراك سۋرەتتەر سالىنعان. جاڭا كرونالار 2017 - جىلعا دەيىن قولدانىسقا شىعارىلمايدى. وعان دەيىن ءالى قورعانىس ەلەمەنتتەرىدە ەنگىزىلۋى، عاجاپ ەمەس.





blogtime.kz