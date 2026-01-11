قازتۋعان جىراۋدىڭ ولەڭدەرى
الاڭ دا الاڭ، الاڭ جۇرت
الاڭ دا الاڭ، الاڭ جۇرت،
اقالا وردام قونعان جۇرت،
اتامىز ءبىزدىڭ ءسۇيىنىش
كۇيەۋ بولىپ بارعان جۇرت،
انامىز ءبىزدىڭ بوزتۋعان
كەلىنشەك بولىپ تۇسكەن جۇرت،
قارعاداي مىناۋ قازتۋعان باتىر تۋعان جۇرت،
كىندىگىمدى كەسكەن جۇرت،
كىر-قوڭىمدى جۋعان جۇرت،
قاراعايدان ساداق بۋدىرىپ،
قىلشانىمدى سارى ءجۇن وققا تولتىرىپ،
جانعا ساقتاۋ بولعان جۇرت.
سالپ-سالپىنشاق اناۋ ءۇش وزەن،
سالۋالى مەنىم وردام قونعان جەر،
جاباعىلى جاس تايلاق
جارداي اتان بولعان جەر،
جاتىپ قالىپ ءبىر توقتى
جايىلىپ مىڭ قوي بولعان جەر،
جارلىسى مەن بايى تەڭ،
جابىسى مەن تايى تەڭ،
جارى مەنەن سايى تەڭ،
بوتتاشىعى بۇزاۋداي،
بوز سازانى توقتىداي،
بالىعى تايداي تۋلاعان،
باقاسى قويداي شۋلاعان،
شىرماۋىعى شوككەن تۇيە تاپتىرماس،
بالىعى كولگە جىلقى جاپتىرماس،
باقاسى مەن شايانى
كەجىدەگى ادامعا
ءتۇن ۇيقىسىن تاپتىرماس،
قايران مەنىڭ ەدىلىم،
مەن سالمادىم، سەن سالدىڭ،
قايىرلى بولسىن سىزدەرگە
مەنەن قالعان مىناۋ ەدىل جۇرت!..
بەلگىلى بيىك كوك سەڭگىر
بەلگىلى بيىك كوك سەڭگىر
باسىنان قارعا ۇشىرماس،
ەر قاراۋىل قارار دەپ،
الىستان قارا شالار دەپ؛
بالداعى التىن قۇرىش بولات
اشىلىپ شاپسا دەم تارتار،
سۋسىنىم قانعا قانار دەپ؛
ارعىماقتىڭ بالاسى
ارىعان سايىن تىڭ جورتار،
ارقا مەن قوسىم قالار دەپ؛
اق داريا تولقىن كۇشەيتەر،
قۇيرىعىن كۇن شالماعان بالىعىم
ورتامنان ويران سالار دەپ؛
ازامات ەردىڭ بالاسى
جابىققانىن بىلدىرمەس،
جاماندار مازاق قىلار دەپ!
ماداق جىرى
بۇدىرايعان ەكى شەكەلى،
مۇزداي ۇلكەن كوبەلى،
قارى ۇنىمى سۇلتاندايىن ءجۇرىستى،
ادىرناسى شايى جىبەك وقا كىرىس-تى،
ايداسا - قويدىڭ كوسەمى،
سويلەسە - قىزىل ءتىلدىڭ شەشەنى،
ۇستاسا - قاشاعاننىڭ ۇزىن قۇرىعى،
قالايىلاعان قاستى وردانىڭ سىرىعى،
بيلەر اتتى ءبي سوڭى،
ءبي ۇلىنىڭ كەنجەسى،
بۋىرشىننىڭ بۇتا شاينار ازۋى،
بيدايىقتىڭ كول جايقاعان جالعىزى،
بۇلۇت بولعان ايدى اشقان،
مۇنار بولعان كۇندى اشقان،
مۇسىلمان مەن كاۋىردىڭ
اراسىن ءوتىپ بۇزىپ ءدىندى اشقان
ءسۇيىنىش ۇلى قازتۋعان!!!
قازتۋعاننىڭ قونىسىمەن قوشتاسۋى
اراينا،بيلەر،اراينا،
اراينا دەسەم، بولعاي ما؟!
ارايناسىز ءار قايدا
ەردىڭ ءىسى وڭعاي ما؟!
اراينا بولعان قازتۋعان،
قايعىلانىپ سوندا تولعاي ما؟!
ەل قياعا قونعاي ما؟
ەدىل، جايىق اراسى
كەڭشىلىك قونىس بولعاي ما؟!
ەبەي باستى قۇبا ۇلەك
ەرنىمەن شىرپى شالعاي ما؟!
بۇل قونىستا وتىرىپ،
ءبىزدىڭ مۇسىلمان بالاسى
جاعاسى بوساپ تىنعاي ما؟!
ەدىلدى قونىس ەتپەڭىز،
جاعالاي قالماق الادى.
جايىقتى قونىس ەتپەڭىز،
سىدىرا بىتكەن كوكجيەك،
كاپىرلەر قالا سالادى.
اشتارحاندى قونىس ەتپەڭىز،
شاهارىن ونىڭ الادى.
ەدىلدى السا - ەلدى الار،
ەندى الماعان نە قالار؟
جايىقتى السا - جاندى الار،
جاندى العان سوڭ نە قالار؟
ويىلدى السا - ويدى الار،
ويلاشى، سوندا نە قالار؟
قارا ماۋىتى مۇشاقات
بۇتىن توعاي جەردى الار.
جاز كىرەگە جاقسى دەپ،
دۋلىعالى ناردى الار،
قىس كىرەگە جاقسى دەپ،
شۋداسى قالىڭ ايىردى الار.
سۋسىنىنا شاي الار،
شايناۋىنا ماي الار.
ويىل دا قيىل، جەم، ساعىز،
قايران سالانىڭ جاتقان اڭعارى-اي،
اق شالمالى پىرلەردىڭ
مەشىتكە جاققان شامدارى-اي!
مەنىڭ ءبۇيتىپ قوزعالاقتاپ جۇرگەنىم
اۋزى تۇكتى كاپىردىڭ
كۇشتى بولعان سالدارى-اي!
كاپىردەن تەڭدىك الۋعا
قايتا كەلەر دەيمىسىڭ
مۇسىلماننىڭ باياعى
شىڭعىستان تۋعان حاندارى-اي؟!
بۇل قونىستان كەتپەسەڭ،
مۇنى تالاق ەتپەسەڭ،
اتاڭا نالەت كاپىردىڭ
پايداسىنا قالماسا يگى ەدى
نوعايلى، قازاق جۇرتىمنىڭ
كەيىنگى تۋعان بالدارى-اي!
ءادىرا قالعىر كوك جايىق،
اڭىراپ قالعان قونىسىم!
قونىسىمنان اۋعان سوڭ،
كەتپەگەي ەدى ىرىسىم.
تاۋداعى تارلان ءبورى ەدىم،
تارىلعان سىندى تىنىسىم.
كەيىنگى وسكەن جاس بالا،
اق بالتىرىن ءتۇرىنىپ،
باسارىنا ەرىنىپ،
كوكىرەگى كۇيىنىپ،
تەك تىرلىككە ءسۇيىنىپ،
ىقتيارسىز جۇگىرىپ،
اۋزى تۇكتى كاپىردىڭ
ەتپەگەي ەدى جۇمىسىن!
بۇل قونىستان كەتپەسەڭ،
مۇنى تالاق ەتپەسەڭ،
ەكەۋ-ەكەۋ سويلەسىپ،
ءبىزدىڭ كەيىنگى وسكەن جاس بالا
اۋزى تۇكتى كاپىردىڭ
سوقپاسا ەكەن پايداسىن
بۋىرشىننىڭ جالعىز قىرقار ازۋى،
بوكەننىڭ جەلىپ وتەر ءتورت سانى،
بۇعىنىڭ اۋىر قارا مۇيىزى،
بيدايىقتىڭ جالعىز سوعارى،
قاشاعاننىڭ ۇزىن قۇرىعى،
اق وردانىڭ تىرەۋ سىرىعى،
ايداسا - قويدىڭ كوسەمى،
سويلەسە - ءتىلدىڭ شەشەنى،
ارعىماعىن جاز جىبەرىپ، كۇز مىنگەن،
كۇز جىبەرىپ، جاز مىنگەن،
جازالاسا - ەكى جىلدا ءبىر مىنگەن،
جولداسىن جولاي ىزدەگەن،
وزىنە تيگەن دۇشپانىن
قارت بۋراداي تىزدەگەن -
مەن - قارعابويلى قازتۋعان،
قايعىلانىپ اسىپ بارامىن
نوعايلى-قازاق ەلىمنەن!