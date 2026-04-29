ارگەنتينادا ديماشتىڭ قۇرمەتىنە مۋزىكالىق كابينەت اشىلدى
استانا. KAZINFORM - ارگەنتيناداعى ديماش قۇدايبەرگەننىڭ جانكۇيەرلەرى مۋزىكالىق اسپاپتارعا مۇقتاج ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارىن قولداۋعا باعىتتالعان جاڭا قايىرىمدىلىق باستاماعا مۇرىندىق بولدى. بۇل تۋرالى Dimashnews.com سايتى جازدى.
جوبانىڭ ماقساتى - بالالارعا مۋزىكامەن اينالىسۋعا مۇمكىندىك بەرۋ، ولاردىڭ شىعارماشىلىق الەۋەتىن اشۋ جانە وزگە ەلدەردىڭ مادەنيەتىمەن تانىستىرۋ.
اتالعان اكتسيانىڭ العاشقى نىساندارىنىڭ ءبىرى مار-دەل-پلاتا قالاسىنداعى گەنەرال حوسە دە سان-مارتين اتىنداعى 5-باستاۋىش مەكتەپ بولدى. مۋزىكالىق اسپاپتاردى تابىستاۋ ماقساتىندا جانكۇيەرلەر قاۋىمداستىعىنىڭ قاتىسۋشىلارى 400 كيلومەتردەن استام قاشىقتىقتى ەڭسەردى.
ءىس-شارا اياسىندا وقۋشىلارعا، اتا-انالارعا جانە پەداگوگتەرگە ارنالعان مەرەكەلىك باعدارلاما ۇيىمداستىرىلىپ، وندا قوناقتار ديماش قۇدايبەرگەننىڭ شىعارماشىلىق جولى تۋرالى بايانداپ، قاتىسۋشىلاردى قازاقستاننىڭ مادەنيەتى مەن داستۇرلەرىمەن تانىستىردى. سونىمەن قاتار، مەكتەپتە ۇلتتىق كيىمدەر، اقپاراتتىق ماتەريالدار جانە تانىستىرىلىم ستەندتەرى قويىلعان تاقىرىپتىق كورمە اشىلدى.
- بۇل كۇننىڭ ەڭ اسەرلى ساتتەرىنىڭ ءبىرى - مەكتەپ اكىمشىلىگىنىڭ مۋزىكالىق كابينەتتى ديماش قۇدايبەرگەننىڭ قۇرمەتىنە اتاۋ تۋرالى شەشىمى بولدى. بۇل - سيرەك ءارى سيمۆولدىق وقيعا، سەبەبى ارگەنتيناداعى ءبىلىم بەرۋ مەكەمەلەرىندە ادەتتە اتاقتى تۇلعالاردىڭ ەسىمدەرى قايتىس بولعاننان كەيىن بەرىلەدى. اتالعان جاعدايدا ونەرپازدىڭ حالىقارالىق مادەنيەتكە قوسقان ۇلەسىن مويىنداۋ بەلگىسى رەتىندە ەرەكشە شەشىم قابىلداندى، - دەپ جازدى سايت.
ۇيىمداستىرۋشىلاردىڭ مالىمدەۋىنشە، بۇل باستاما ەلدىڭ وزگە دە ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارىندا جالعاسىن تابادى. ولاردىڭ پىكىرىنشە، مۋزىكا ادامداردى بىرىكتىرىپ، بالالاردى شابىتتاندىرىپ، حالىقتار اراسىنداعى مادەني بايلانىستى نىعايتا الادى.
جوبا ارگەنتيناداعى ديماش قۇدايبەرگەن جانكۇيەرلەرى مەن «La ەra Dimash» كومانداسىنىڭ قولداۋىمەن جۇزەگە اسىرىلدى. كەزدەسۋ سوڭىندا مەكتەپ وكىلدەرى قاتىسۋشىلارعا العىس حاتتار مەن ەستەلىك سىيلىقتار تابىستادى.
