بيىل س ق ۋ- دىڭ Arizona ۋنيۆەرسيتەتى فيليالىنا ستۋدەنتتەر قابىلدانا باستايدى

نۇر- سۇلتان. قازاقپارات – ق ر پرەمەر- ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى ەرالى توقجانوۆ بيىلعى جىلدىڭ قىركۇيەگىندە م. قوزىبايەۆ اتىنداعى سولتۇستىك قازاقستان ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ Arizona ۋنيۆەرسيتەتى فيليالىنا ستۋدەنتتەردى قابىلداۋ ءىسىن باستاۋدى تاپسىردى.

بۇل تۋرالى COVID-19 تارالۋىنا جول بەرمەۋ جونىندەگى ۆەدومستۆوارالىق كوميسسياسىنىڭ قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەمەر- ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى ەرالى توعجانوۆتىڭ م. قوزىبايەۆ اتىنداعى سولتۇستىك قازاقستان ۋنيۆەرسيتەتىمەن ىنتىماقتاستىق مودەلدەرىن تالقىلاۋ ءۇشىن University of Arizona وكىلدەرىمەن كەزدەسۋىنە بايلانىستى تاراتقان اقپاراتىنان ءمالىم بولدى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات.

ايتا كەتۋ كەرەك، University of Arizona - 136 -جىلدىق تاريحى بار قوعامدىق عىلىمي- زەرتتەۋ ۋنيۆەرسيتەتى. «كارنەگي كلاسسيفيكاتسياسى» بويىنشا ۋنيۆەرسيتەت R1 ساناتىنا جاتادى، ياعني بۇل زەرتتەۋ قىزمەتىنىڭ جوعارى دەڭگەيىندەگى ۋنيۆەرسيتەت. University of Arizona شانحاي رەيتينگىسىندە (ARWU) 101-150, Times Higher Education-دا 124 ورىندا. 2021 -جىلى ءبىلىم جانە عىلىم مينيسترلىگى، University of Arizona جانە م. قوزىبايەۆ اتىنداعى سولتۇستىك قازاقستان ۋنيۆەرسيتەتى اراسىندا ىنتىماقتاستىق تۋرالى مەموراندۋمعا قول قويىلدى. كەزدەسۋ بارىسىندا سونداي- اق قازاقستاندىق جوعارى وقۋ ورنىن University of Arizona سەنىمدى باسقارۋىنا بەرۋ ماسەلەلەرى قارالدى. س ق ۋ- دىڭ باسەكەگە قابىلەتتىلىگىن ارتتىرۋ ءۇشىن ءبىلىم بەرۋ پروتسەسىندە University of Arizona-نىڭ ۇزدىك تاجىريبەلەرى قولدانىلاتىن بولدى.

«ياعني، ىنتىماقتاستىق شەڭبەرىندە University of Arizona مودەلى بويىنشا ءبىلىم بەرۋ باعدارلامالارى ازىرلەنبەك. بۇل رەتتە قازاقستاندىق ستۋدەنتتەردىڭ قوس ديپلوم الىپ شىعاتىنىن ايتا كەتۋ كەرەك. ولار: قازاقستاندىق جوعارى وقۋ ورنى مەن Universitۋ of Arizona فيليالىنىڭ ديپلومى. وسىلايشا، وقۋ ورىندارىندا اكادەميالىق ۇتقىرلىق باعدارلامالارى بەلسەندى داميتىن بولادى»، - دەلىنگەن حابارلامادا.

ۆيتسە- پرەمەر ءوز سوزىندە ءبىلىم جانە عىلىم مينيسترلىگىنە جانە باسقا دا ۋاكىلەتتى مەملەكەتتىك ورگاندارعا بارلىق قاجەتتى ۇيىمداستىرۋ جۇمىستارىن جۇرگىزۋدى جانە وسى جىلدىڭ قىركۇيەگىندە س ق ۋ- دا Arizona ۋنيۆەرسيتەتى فيليالىنا ستۋدەنتتەردى العاشقى قابىلداۋدى جۇزەگە اسىرۋدى تاپسىردى. شەتەلدىك پروفەسسورلاردى، سونداي- اق جەتەكشى وتاندىق عالىمداردى تارتۋ جوسپارلانۋدا.

بۇل وڭىرلىك جوعارى وقۋ ورىندارى بازاسىندا وزىق عىلىمي زەرتتەۋلەر مەن حالىقارالىق جوبالاردى جۇرگىزۋگە مۇمكىندىك بەرەدى. بۇل باستاما جوعارى ءبىلىم بەرۋدى ينتەرناتسيونالداندىرۋدى كەڭەيتۋگە جانە وڭىردە ءوسۋ ورىندارىن قالىپتاستىرۋعا ىقپال ەتەدى.

ايتا كەتەيىك، قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەمەر- ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى ەرالى توعجانوۆ م. قوزىبايەۆ اتىنداعى سولتۇستىك قازاقستان ۋنيۆەرسيتەتىمەن ىنتىماقتاستىق مودەلدەرىن تالقىلاۋ ءۇشىن University of Arizona وكىلدەرىمەن كەزدەسۋى مەملەكەت باسشىسىنىڭ جوعارى ءبىلىم بەرۋ جۇيەسىن ەكونوميكا سۇرانىسىنا قاراي، ونىڭ ىشىندە شەتەلدىك جەتەكشى جوعارى وقۋ ورىندارىنىڭ فيليالدارىن اشۋ ارقىلى قايتا فورماتتاۋ جونىندەگى تاپسىرماسىن ورىنداۋ اياسىندا جۇزەگە اسىرىلدى.