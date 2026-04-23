ارال ماڭىنداعى ەكولوگيالىق احۋال قالاي
استانا. KAZINFORM - ارال تەڭىزىنىڭ تارتىلعان بولىگى ءالى دە كۇردەلى ماسەلە بولىپ وتىر. بۇل جونىندە ق ر ەكولوگيا جانە تابيعي رەسۋرستار ءمينيسترى ەرلان نىسانبايەۆ وڭىرلىك ەكولوگيالىق سامميتتە مالىمدەدى.
ونىڭ سوزىنشە، بۇل ايماق ءاردايىم ءجىتى قاداعالانادى.
- ارال تەڭىزىنىڭ جالپى 6 ميلليون گەكتار اۋماعى قۇرعاپ قالعان. ونىڭ 2,8 ميلليون گەكتارى قازاقستان اۋماعىندا. تارتىلعان ايدىننىڭ ورنىنا 2021 -جىلدان بەرى وسىمدىك ەگىلىپ كەلەدى. بۇگىندە 1,1 ميلليون گەكتار جەرگە سەكسەۋىل ت. ب. تۇزعا ءتوزىمدى ت. ب. اعاش تۇرلەرى وتىرعىزىلعان. بۇل ۇلتتىق جوبا عانا ەمەس، ترانسشەكارالىق قۇمدى داۋىلدارعا توسقاۋىل بولادى ءارى ايماقتاعى ەكولوگيالىق جاعدايعا وڭ اسەر ەتەدى. سول ارقىلى كورشى ەلدەردىڭ دە ءومىر ساپاسىن جاقسارتادى، - دەدى مينيستر.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن جەردىڭ توزۋى مەن شولەيتتەنۋگە قارسى قازاقستان قالاي كۇرەسىپ جاتقانىن جازعانبىز.
