ارابتىڭ كولىك بيزنەسى توقتاپ تۇر
استانا.قازاقپارات - ارابتىڭ ايگىلى اۆتوكولىك بيزنەسى تۇرالاي باستادى. لوگيستيكا قيىنداپ، ۇيرەنشىكتى تاسىمال جولدارى جابىلىپ جاتىر. ورمۋز بۇعازى ماڭىنداعى شيەلەنىس امىرلىككە ا ق ش، ەۋروپا جانە جاپونيادان جەتكىزىلەتىن يمپورتتىق تاۋاردى تەجەپ تاستادى.
ءتىپتى ەبىن تاۋىپ، ەسكى تەمىر تۇلپارلاردى قايتا كادەگە جاراتىپ جۇرگەندەر دە داعدارىپ قالدى. ويتكەنى ساۋدا جوق. ت م د ەلدەرىمەن كەمە قاتىناسى كىلت توقتاعان. بۇل تۇتاس تاياۋ شىعىسقا تانىلعان ەڭ ءىرى كولىك بازارى. قىرۋار قارجى اينالىپ جاتقان نارىق. تەڭىزگە شىعار تىكەلەي ءدالىزدىڭ ارقاسىندا ارابتار مۇندا ا ق ش، ەۋروپا جانە جاپونيادان كۇنىنە جۇزدەپ، مىڭداپ كولىك اكەلىپ، تمد جانە افريكا ەلدەرىنە قايتا ەكسپورتتايدى. ءسويتىپ، قىرۋار پايداعا كەنەلەدى. ءبىراق قازىر جاعداي وزگەرگەن. وڭىردەگى شيەلەنىستەن كەيىن بۇل بيزنەس ءبىرشاما باسەڭدەپ قالدى.
تەيمۋر حان، اۋكسيون مەنەدجەرى:
- ساۋدا-ساتتىق الداعى ۋاقىتتا بۇعان دەيىنگى دەڭگەيىنە كەلەدى دەگەن ۇمىتتەمىز. كىرىس بۇرىنعىداي مولشەردە كوپ بولماسا دا، بار. عالامدىق داعدارىس بۇل بيزنەسكە ءبىرشاما زيانىن تيگىزدى. سەبەبى بارلىق پروتسەسس تەڭىز تاسىمالىمەن تىكەلەي بايلانىستى ەدى.
اپتاسىنا ءۇش مارتە وتكىزىلەتىن ءباسساۋدا الاڭىندا كىسى قاراسى ادەتتە كەشكى ۋاقىتتا كوبەيەدى. كۇندىز مۇلگىگەن تىنىشتىق ورنايدى. كاسىپ يەلەرىنىڭ ايتۋىنشا، سوعىس نارىققا ەداۋىر اسەر ەتكەن. ويتكەنى ەلگە كەلەتىن كەمەلەر قاتىناسى تەجەلىپ، ت م د- دان ساتىپ الۋشىلار قاراسى سيرەگەن. ءبىراق امىرلىكتىڭ وزىندە تەمىر تۇلپارلار باعاسى تومەندەپ، جەرگىلىكتى تۇتىنۋشىلارعا قولايلى احۋال قالىپتاسا باستادى.
موحاممەد ماملۇك، بولشەك زاتتار ساتۋشى:
- ءبىز بولشەك زاتتار ساتۋمەن اينالىسامىز. دۇكەن سوعىس ۋاقىتىندا دا جابىلعان جوق. كەلۋشىلەر بار. تەك تاسىمال باعىتتارىنا ازداعان وزگەرىس ەندى. ونى ايتپاي كەتۋگە بولمايدى. بيزنەس وكىلدەرى ەبىن تاۋىپ، ەسكى كولىكتەر ساۋداسىن قالپىنا كەلتىرۋگە نيەتتى. ول ءۇشىن قىمبات بولسا دا جاڭا لوگيستيكا باعىتتارى تاجىريبەدە سىنالىپ جاتىر.
ءبىرشاما جۇك ساۋد ارابياسى، يراك، سيريا شەكاراسى ارقىلى تۇركيا جانە گرۋزياعا جونەلتىلگەن. سودان كەيىن ت م د نارىعىنا جول تارتۋى ءتيىس.
جاسۇلان وسپانوۆ، كاسىپكەر:
- باعا بۇرىن 2 مىڭ دوللار بولسا، قازىر 4 مىڭ دوللارعا دەيىن بارادى. كولىك كوپ. بۇل جەردە جۇمىس توقتاعان جوق. ارعى جاقتا اتىس بولىپ جاتسا، بۇل جەردە جۇمىس قىزۋ ءجۇرىپ جاتتى.
دۋباي مەن شاردجا تۇرعىندارى ءۇشىن ەسكى كولىك ساۋداسى جىلدار بويى قىرۋار تابىس كوزى بولىپ كەلدى. نارىق مۇمكىندىگى بىلتىر 20 ميلليارد دوللاردان استى. 2030 -جىلعا قاراي ۇكىمەت ونىڭ مولشەرىن ەكى ەسەلەۋدى كوزدەپ وتىر. ءتىپتى اۋكسيون الاڭى كەڭەيتىلىپ، تەڭىز ايلاقتارىنىڭ ماڭىنا جاڭا كولىك بازارىن سالۋ جوباسى قولعا الىنعان. ەندى بۇل جوسپارعا وزگەرىس ەنۋى مۇمكىن. مامانداردىڭ ايتۋىنشا، ورمۋز بۇعازىنداعى كەمە قاتىناسى قالپىنا كەلمەسە، كولىكتەردى قايتا ەكسپورتتاۋ بيزنەسى باسەڭدەي بەرمەك.
راۋان مىڭباي
