اقىننىڭ اقىرعى اماناتى ورىندالدى: مۇحتار شاحانوۆ تۋعان توپىراعىنا جەرلەنەتىن بولدى
استانا. قازاقپارات - اقىننىڭ اقىرعى اماناتى ورىندالدى. رەداكسياعا كەلىپ جەتكەن مالىمەت بويىنشا قازاقستاننىڭ حالىق جازۋشىسى، قازاقستاننىڭ ەڭبەك ەرى مۇحتار شاحانوۆ تۋعان توپىراعىنداعى ارىستان باب كەسەنەسىنىڭ ماڭىنا جەرلەنەتىن بولدى، دەپ حابارلايدى aigakmedia.
مارقۇمدى شىعارىپ سالۋ ءراسىمى 21 -ساۋىردە الماتى قالاسىنداعى اباي اتىنداعى وپەرا جانە بالەت تەاترىندا ساعات 9.00-دە ءوتىپ، وتىرار اۋدانى شىلىك اۋىلىنداعى قارا شاڭىراعىندا تۇنەتەدى.
ۇلتىنىڭ ماقتانىشى، قارا سوزىمەن ولمەيتىن رۋح قالدىرىپ كەتكەن مۇحتار شاحانوۆتىڭ جانازاسى 22 -ساۋىردە ءوتىپ، ارىستان باب كەسەنەسىنىڭ ماڭىنداعى اكادەميك ءومىرزاق ايتبايەۆ، كوپەن امىربەك جەرلەنگەن زيراتقا قويىلادى.
ەسكە سالا كەتەيىك، اقىن كوزى تىرىسىندە اتا-باباسىنىڭ مەكەنى وتىراردا، ارىستان باب كەسەنەسى ماڭىنا جەرلەۋدى سۇراعان.
ايتا كەتەيىك، 19-ساۋىردە قازاقستاننىڭ حالىق جازۋشىسى، ەڭبەك ەرى، كورنەكتى اقىن، دراماتۋرگ، قوعام قايراتكەرى مۇحتار شاحانوۆ 84 جاسقا قاراعان شاعىندا دۇنيەدەن وزدى.
مۇحتار شاحانوۆ 1942-جىلى 2-شىلدەدە تۇركىستان وبلىسى تولە ءبي اۋدانى قاسقاسۋ اۋىلىندا دۇنيەگە كەلگەن. ول - اقىن، دراماتۋرگ، قوعام قايراتكەرى، قازاقستاننىڭ ەڭبەك ەرى (2022 ج.)، قازاقستاننىڭ حالىق جازۋشىسى (1996 ج.)، قىرعىز رەسپۋبليكاسىنىڭ حالىق اقىنى (1994 ج.).