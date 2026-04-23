اقىن سەرىكباي ءابىلماجىن ۇلى دۇنيەدەن ءوتتى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان جازۋشىلار وداعىنىڭ مۇشەسى، اقىن، جازۋشى سەرىكباي ءابىلماجىن ۇلى 42 جاسقا قاراعان شاعىندا دۇنيەدەن وزدى. بۇل تۋرالى قازاقستان جازۋشىلار وداعىنىڭ الەۋمەتتىك جەلىدەگى پاراقشاسىندا جاريالاندى.
سەرىكباي ءابىلماجىن ۇلى - 1984 -جىلى قىتاي حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ التاي ايماعىنىڭ كوكتوعاي اۋدانىندا دۇنيەگە كەلگەن. 2008 -جىلى ءال-فارابي اتىنداعى قازۇۋ-دىڭ حيميا فاكۋلتەتىن ءتامامداعان. 2015 -جىلى ش. ءۋاليحانوۆ اتىنداعى كوكشەتاۋ مەملەكەتتىك ۋنيۆەرسيتەتى فيلولوگيا ءبولىمىنىڭ ماگيستراتۋراسىن بىتىرگەن. بۋراباي اۋدانىنىڭ مەكتەپتەرىندە مۇعالىم، بۋراباي اۋداندىق ورتالىقتاندىرىلعان كىتاپحانالار جۇيەسىنىڭ ديرەكتورى، اۋداندىق «بۋراباي» گازەتىنىڭ رەداكتورى بولىپ قىزمەت اتقارعان.
ولەڭدەرى «سارى ارقا سامالى» ۇجىمدىق جىر جيناعىنا، «جىر مارجانى» اتتى قازاق پوەزياسىنىڭ ون تومدىق انتولوگياسىنا ەنگەن. 2014 -جىلى «حان ءتاڭىرى» باسپاسىنان «ۇركەر تولعاق» اتتى جىر جيناعى، 2021 -جىلى «فوليانت» باسپاسىنان «سارشا تامىز» قاتارلى جىر جيناعى جارىق كورگەن.
«مارقۇمنىڭ تۋعان-تۋىستارى مەن جاقىندارىنا، قالامداس ارىپتەستەرىنە قايعىرا كوڭىل ايتامىز»، دەلىنگەن حابارلامادا.
ايتا كەتەيىك، مەزگىلسىز دۇنيەدەن وزعان اقىننىڭ جانازا نامازى 4-ايدىڭ 24-كۇنى (جۇما) تايتوبە اۋىلىنداعى ءوز وتباسىندا ساعات 10:00-دا وقىلىپ، تايتوبە اۋىلى زيراتىنا جەرلەنەدى.