اقتوبەدە وقۋشى اناسىن ءولتىرىپ، اجەسىن پىشاقتادى
اقتوبە. KAZINFORM - قازىر قىلمىستىق ءىس قوزعالىپ، تەرگەۋ ءجۇرىپ جاتىر. وقۋشى ءوز كىناسىن مويىندادى.
اقتوبە وبلىستىق پ د باسپا ءسوز قىزمەتىنىڭ حابارلاۋىنشا، كۇدىكتى بىردەن ۇستالعان. وقيعا اقتوبە قالاسىنىڭ وزىندە بولدى.
- اقتوبە قالالىق پوليتسياسىنىڭ كەزەكشى بولىمىنە پاتەرلەردىڭ بىرىندە اسا اۋىر قىلمىس جاسالعانى تۋرالى حابار ءتۇستى. وقيعا ورنىنا جەتكەن قىزمەتكەرلەر پاتەردەن زورلىق بەلگىلەرى بار ايەلدىڭ ءمايىتىن انىقتادى. سونىمەن قاتار وسى پاتەردەن پىشاق جاراقاتتارى بار قارت ايەل مەديتسينالىق مەكەمەگە جەتكىزىلدى. كۇدىكتى ءوز كىناسىن مويىنداپ وتىر. تەرگەۋ جالعاسادى، - دەپ حابارلادى اقتوبە وبلىستىق پ د باسپا ءسوز قىزمەتى.
قازىرگى كەزدە جارالانعان ايەل اۋرۋحانادا ەم الىپ جاتىر. وبلىستىق دەنساۋلىق ساقتاۋ باسقارماسى باسپا ءسوز قىزمەتىنىڭ حابارلاۋىنشا، 71 جاستاعى قاريا № 1 اقتوبە قالالىق اۋرۋحاناسىنىڭ تراۆماتولوگيا بولىمىنە جاتقىزىلعان. ەسىن بىلەدى، سويلەي الادى جانە جاعدايى تۇراقتى.
اقتوبە وبلىستىق بالالاردىڭ قۇقىن قورعاۋ باسقارماسىنىڭ باسشىسى لاتىپ ءالىبي دە وقيعانى راستادى. قازا بولعان ايەل كۇدىكتى وقۋشىنىڭ اناسى، ال اۋرۋحاناعا تۇسكەن قاريا اجەسى.
- بالانىڭ جاسى 16 دا. تولىق وتباسىنان جانە الەۋمەتتىك جاعدايى جاقسى. وقۋ ۇلگەرىمى دە جاقسى. مىنەزى تۇيىق. قازىرگى تاڭدا تەرگەۋ امالدارىنىڭ جۇرگىزىلۋىنە بايلانىستى باسقا اقپاراتتاردى جاريالاي المايمىز. ءال بىلىم بەرۋ ۇيىمدارىندا بالالار قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋ ماقساتىندا ءتيىستى شارالار كۇشەيتىلدى. وسىعان بايلانىستى اتا-انالاردان پروفيلاكتيكالىق ءىس- شارالارعا تۇسىنىستىكپەن قاراۋىن، سونداي- اق، بالالارىنىڭ تارتىبىندە، مىنەز- قۇلقىندا قانداي ءدا بىر وزگەرىس بولعان جاعدايدا بەي-جاي قاراماي، باقىلاۋدا ۇستاۋلارىن سۇرايمىز، - دەدى ول.
