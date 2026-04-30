اقتاۋدا تەڭىز جاعالاۋىندا ەگەۋقۇيرىق قاپتاپ كەتتى
اقتاۋ. KAZINFORM - اقتاۋلىقتار جاعالاۋدا ەگەۋقۇيرىق كوبەيىپ كەتكەنىنە شاعىمدانىپ جاتىر. تۇرعىنداردىڭ ءبىرى كەمىرگىشتەردى ۆيدەوعا ءتۇسىرىپ العان.
- ەگەۋقۇيرىقتار وتە كوپ، ولار تاستاردىڭ استىندا قاپتاپ ءجۇر. نەگە ولاردى جويمايدى؟ بۇل قاۋىپتى جاعداي، سەبەبى ەگەۋقۇيرىقتار ءتۇرلى ينفەكسيالاردى تاراتۋى مۇمكىن. كورگەنىمە شوك بولدىم. ەندى جاعالاۋدا تاستاردىڭ ۇستىندە وتىرىپ، تەڭىز اۋاسىمەن تىنىستاۋ دا مۇمكىن ەمەس، - دەيدى قالا تۇرعىنى.
تۇرعىننىڭ ايتۋىنشا، كەمىرگىشتەر 14-شاعىن اۋدان جاعالاۋىندا قاپتاپ ءجۇر.
اقتاۋ قالاسى اكىمدىگىنىڭ حابارلاۋىنشا، كەمىرگىشتەردى ۋلاۋ جۇمىستارى ەندى جۇرگىزىلەدى.
- قازىرگى تاڭدا، قالا اۋماعىنىڭ كەيبىر شاعىن اۋداندارىندا كەمىرگىشتەر مەن ەگەۋقۇيرىقتاردىڭ تارالۋ دەرەكتەرى انىقتالىپ جاتىر. بۇل رەتتە، انىقتالعان كەمىرگىشتەر مەن ەگەۋقۇيرىقتاردى دەراتيزاتسيا (دەزينفەكسيا، دەزينسەكسيا) جولىمەن جويۋ ماقساتىندا ۋلاۋ جۇمىستارىن جۇرگىزۋ ءۇشىن مەملەكەتتىك ساتىپ الۋ كونكۋرستىق ءىس-شارالارى جۇرگىزىلدى.
جۇرگىزىلەتىن ۋلاۋ جۇمىستارى شەڭبەرىندە سامال تەڭىز جاعالاۋىنان باستاپ «اقتاۋ» تەڭىز پورتىنا دەيىنگى ىرگەلەس اۋماققا، 16، 17، 18، 18ا، 19، 19ا، 20، 20ا شاعىن اۋداندارىندا جانە قالا اۋماعىندا ورنالاسقان بارلىق بالالار ويىن الاڭىنا، سونداي-اق «اقجەلكەن» ەلدى مەكەنى مەن ءومىرزاق اۋىلىندا جۇرگىزىلەدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
مەملەكەتتىك ساتىپ الۋ كونكۋرستىق ءىس-شارالارىنىڭ ناتيجەسىندە «دەزينفەكسيا نۇر-ارۋ» ج ش س مەردىگەر رەتىندە تانىلعان. كەلىسىمشارت قۇنى - 14964000 تەڭگە. مەردىگەر ۋلاۋ جۇمىستارىن كوكتەم جانە كۇز ايلارىندا جۇرگىزەدى.
بۇعان دەيىن، اقتاۋدا كوپقاباتتى تۇرعىن ءۇيدىڭ جەرتولەسىندە ەگەۋقۇيرىق قاپتاپ كەتكەن بولاتىن.