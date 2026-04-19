اقمولادا سۋرروگات انا ءساتسىز جۇكتىلىك ءۇشىن اقشانى قايتاراتىن بولدى
استانا. KAZINFORM - تاپسىرىس بەرۋشىلەر سوتقا جۇگىنگەنىمەن، اقمولا وبلىستىق سوتىنىڭ القاسى زارداپ شەككەن ەرلى-زايىپتىلارعا مورالدىق وتەماقى تولەۋدەن باس تارتتى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ ءتىلشىسى.
اقمولا وبلىستىق سوتىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتىنىڭ حابارلاۋىنشا، ەرلى-زايىپتىلاردىڭ ءساتسىز بولعان سۋرروگات انادان ماتەريالدىق شىعىندى ءوندىرۋ جانە مورالدىق زياندى وتەۋ تۋرالى تالاپ ارىزى وبلىستىق سوتتىڭ سوت القاسىندا قارالدى.
- 2024 -جىلى ەرلى- زايىپتىلار ە. مەن ازاماتشا د. سۋرروگات انا بولۋ تۋرالى شارت جاساسقان. شارتتا ۇرىقتاندىرۋدىڭ 2 ارەكەتى كوزدەلگەن. ءبىرىنشى ارەكەت كەزىندە ەمبريون بەكىمەگەن. 2024 -جىلعى جەلتوقساننان 2025 -جىلعى اقپانعا دەيىن ەرلى-زايىپتىلار د.-عا 500 مىڭ تەڭگەدەن استام قاراجات اۋدارعان. 2025 -جىلعى ناۋرىز ايىنا جوسپارلانعان ەكىنشى ارەكەت د.-نىڭ كەلمەۋىنە بايلانىستى جۇزەگە اسپاعان. 2025 -جىلدىڭ ءساۋىر ايىندا ەرلى-زايىپتىلار ءارى قارايعى راسىمدەردى توقتاتۋ تۋرالى ءوتىنىش جازعان، - دەپ سوت ءىستىڭ ءمان-جايى باياندادى.
ەرلى-زايىپتىلار جۇمسالعان قاراجاتتى ءوندىرۋ جانە مورالدىق زياندى وتەۋ تۋرالى تالاپ قويۋمەن سوتقا جۇگىنگەن. سەبەبى، ولاردىڭ پىكىرىنشە، ول شارت بويىنشا مىندەتتەمەلەرىن بۇزعان. ءبىرىنشى ساتىداعى سوت شەشىمىمەن تالاپ ءىشىنارا قاناعاتتاندىرىلدى. ەرلى-زايىپتىلاردىڭ پايداسىنا 550 مىڭ تەڭگە قارىز سوماسى، تەكسەرۋ، ءدارى-دارمەك، جول شىعىندارى جانە 500 مىڭ تەڭگە مورالدىق زيان ءوندىرىلدى.
القا ءبىرىنشى ساتىداعى سوتتىڭ ماتەريالدىق شىعىنداردى ءوندىرۋ تۋرالى شەشىمى نەگىزدى دەپ تانىدى.
- تولەنگەن بارلىق سوما د. -عا ەكىنشى ارەكەتكە دە قاتىستى اۋدارىلعان. 550 مىڭ تەڭگە جۇكتىلىك كەزەڭىندە تولىققاندى تاماقتانۋ ءۇشىن قارىزعا بەرىلگەن، الايدا جۇكتىلىك بولماعان. ەكىنشى ءراسىم د.-نىڭ كىناسىنەن وتپەگەن، قاراجات ونىڭ دايىندالۋىنا جۇمسالعان. د. ەكىنشى ارەكەتتەن باس تارتۋىن نەگىزدەۋ ءۇشىن كارديولوگ پەن تەراپيەۆتىڭ تەكسەرۋ ناتيجەلەرىن ۇسىنعان، وندا قوسىمشا تەكسەرۋدەن كەيىن ءراسىمدى وتكىزۋگە بولاتىنى كورسەتىلگەن. الايدا بۇل قورىتىندىلار بارلىق قاراجات الىنعاننان كەيىن بەرىلگەن جانە شارتتا كوزدەلمەگەن مەديتسينالىق ۇيىمداردان الىنعان، - دەلىنگەن سوت حابارلاماسىندا.
الايدا سوت القاسى مورالدىق زياندى وتەۋ وندىرۋگە جاتپايتىنىن انىقتادى، سەبەبى كەلىسىمشارتتا بيوماتەريالداردى ساقتاۋ شارتتارى مەن باسقا دا قاجەتتى تارماقتار كورسەتىلمەگەن. وسىلايشا، سۋرروگات انا تالاپكەرلەردىڭ تەك مۇلىكتىك قۇقىقتارىن بۇزعان دەپ تانىلدى. سوندىقتان وبلىستىق سوت القاسىنىڭ قاۋلىسىمەن ءبىرىنشى ساتىداعى سوت شەشىمىنە وزگەرىس ەنگىزىلىپ، مورالدىق زياندى وتەۋ تۋرالى تالاپتىڭ كۇشى جويىلدى.
ايتا كەتەيىك، ەلىمىزدە زاڭسىز سۋرروگات انا قىزمەتى كورسەتىلەتىنى ءجيى اشكەرە بولىپ جاتادى. سونىڭ كەسىرىنەن ايەلدەردىڭ قۇقىعى بۇزىلادى ءارى ولار دەنساۋلىعىن قاتەرگە تىگەدى. ال دەلدالدار كىرىستىڭ باسىم بولىگىن الىپ، پايداعا كەنەلەدى. Jibek Joly تەلەارناسىندا اتالعان زاڭسىزدىقتىڭ ىسكە اسۋ سحەمالارى، قىز-كەلىنشەكتەردىڭ وعان بارۋ سەبەپتەرى مەن ايەلدەرگە تونەتىن قاۋىپ جونىندە ارنايى رەپورتاج دايىندالعان ەدى.