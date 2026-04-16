اقمولا وبلىسىندا سۋ قويمالارى 100 پايىزعا تولدى
استانا. KAZINFORM - اقمولا وبلىسىندا كوكتەمگى سۋ تاسقىنىنىڭ شارىقتاۋ كەزەڭى اياقتالدى، دەپ حابارلايدى سۋ رەسۋرستارى جانە يرريگاتسيا مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
سونىڭ ناتيجەسىندە وڭىردەگى ءىرى سۋ قويمالارى 100 پايىزعا تولدى. قازىر سۋ قويمالارىندا جالپى 670 ميلليون تەكشە مەتر سۋ جينالدى.
- اتاپ ايتقاندا، استانا سۋ قويماسىندا 412,82 ميلليون تەكشە مەتر، سىلەتىدە 230 ميلليون تەكشە مەتر، ال شاعالالىدا 28 ميلليون تەكشە مەتر سۋ بار، - دەلىنگەن حابارلامادا.
بيىل اقمولا وبلىسىنىڭ ءىرى وزەندەرى باسسەيندەرىندە كوكتەمگى سۋ تاسقىنى ناۋرىز ايىنىڭ ءۇشىنشى ونكۇندىگىندە باستالعان بولاتىن.
وسىدان بۇرىن اقمولا وبلىسىندا «شوپتىكول» بوگەتى بۇزىلعانىن جازعان ەدىك.
كەيىننەن وقيعا ورنىندا جەدەل شتاب قۇرىلدى.
7-ساۋىردە اقمولا وبلىسىنداعى بۇزىلعان بوگەت قالپىنا كەلتىرىلگەنى ءمالىم بولدى.