اق ءۇيدىڭ سايتىندا ب ا ق ءۇشىن «ۇيات تاقتاسى» پايدا بولدى
استانا. KAZINFORM - دونالد ترامپ اكىمشىلىگى ا ق ش پرەزيدەنتى تۋرالى «جالعان» تاراتتى دەپ ايىپتالعان مەديانىڭ ءتىزىمىن جاسادى، دەپ حابارلايدى DW.
اق ءۇيدىڭ سايتىندا «ءبىرجاقتى جانە جاڭىلىستىراتىن اقپاراتتى اشكەرەلەۋ» ءبولىمى پايدا بولدى. وندا «اپتانىڭ مەديا قىلمىسكەرى»، «ۇيات تاقتاسى»، «كوشباسشىلار تاقتاسى»، «رەتسيديۆيستەر» سياقتى ايدارلار بار.
ا ق ش پەن ۇلى بريتانيانىڭ ەڭ ءىرى اعىلشىن ءتىلدى تەلەارنالارى، اقپارات اگەنتتىكتەرى، پورتالدارى مەن گازەتتەرى ءارتۇرلى ساناتتارعا ەنگىزىلگەن: MSNBC، ،CBS News ،ABC News ،BBC ،CNN ،The Washington Post ،The New York Times The Wall Street Journal ،Politico ،Axios ،Associated Press ،The Hill ،The Boston Globe ،The Independent ،Los Angeles Times ،USA Today.
بۇعان دەيىن ترامپ سوزىنە قاتىستى جانجالعا بايلانىستى BBC-دى 1 ميلليارد دوللار تالاپ ەتىپ، قورقىتقانى حابارلانعان بولاتىن.
بريتاندىق حابار تاراتۋ كورپوراتسياسىنىڭ (BBC) باس ديرەكتورى تيم دەيۆي جانە BBC News جاڭالىقتار قىزمەتىنىڭ باسشىسى دەبورا تەرنەسس BBC Panorama باعدارلاماسىندا دونالد ترامپتىڭ ءسوزى بۇرمالانىپ وڭدەلگەننەن كەيىن تۋعان داۋدىڭ سالدارىنان قىزمەتىنەن كەتەتىنىن جازعان ەدىك.
بريتاندىق حابار تاراتۋ كورپوراتسياسى ا ق ش پرەزيدەنتىنەن كەشىرىم سۇرادى، ءبىراق ونىڭ وتەماقى تولەۋ تۋرالى تالابىن قابىلدامادى.