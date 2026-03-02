امەريكالىق اسكەري ۇشاقتار كۋۆەيتتە اپاتقا ۇشىرادى
استانا. KAZINFORM - وقيعا پارسى شىعاناعىنداعى شيەلەنىستىڭ جالعاسۋى اياسىندا بولدى، دەپ حابارلايدى Kazinform-نىڭ تاياۋ شىعىستاعى مەنشىكتى ءتىلشىسى.
كۋۆەيت قورعانىس مينيسترلىگى دۇيسەنبى كۇنى ەلدە بىرنەشە امەريكالىق اسكەري ۇشاق اپاتقا ۇشىراعانىن حابارلادى. ۆەدومستۆونىڭ مالىمەتىنشە، ەكيپاجدىڭ بارلىق مۇشەسى امان.
- بۇگىن تاڭەرتەڭ بىرنەشە امەريكالىق اسكەري ۇشاق اپاتقا ۇشىرادى. ەكيپاجدىڭ بارلىق مۇشەسى امان قالعانىن راستايمىز، - دەپ مالىمدەدى كۋۆەيت قورعانىس مينيسترلىگىنىڭ وكىلى پولكوۆنيك سايد ءال-اتۆان.
ونىڭ ايتۋىنشا، بيلىك دەرەۋ ىزدەۋ-قۇتقارۋ وپەراتسياسىن باستاپ، ۇشقىشتاردى اپات ورنىنان ەۆاكۋاتسيالاپ، مەديتسينالىق تەكسەرۋدەن وتكىزۋ ءۇشىن اۋرۋحاناعا جەتكىزدى. زارداپ شەككەندەردىڭ جاعدايى تۇراقتى دەپ باعالانىپ وتىر. وقيعانىڭ سەبەبى تەكسەرىلىپ جاتىر، ال كۋۆەيت بيلىگى امەريكالىق تاراپپەن ۇيلەستىرۋ جۇمىستارىن جۇرگىزىپ كەلەدى.
بەينەجازبادا ا ق ش- تىڭ كۋۆەيتتەگى ءالي-ءال-سالەم اۋە بازاسىنان 10 شاقىرىمنان از قاشىقتىقتا F-15 دەپ شامالانىپ وتىرعان جويعىش ۇشاقتىڭ قۇلاعانى كورسەتىلگەن.
جاريالانىم پايدا بولعان كەزدە پەنتاگون نەمەسە ا ق ش ورتالىق قولباسشىلىعى تاراپىنان رەسمي تۇردە ەشقانداي تۇسىنىكتەمە بەرىلگەن جوق.
وقيعا يرانمەن كۇشەيىپ كەلە جاتقان قاقتىعىس اياسىندا ايماقتا جالعاسىپ جاتقان اسكەري ارەكەتتەر كەزىندە بولدى. ا ق ش- تىڭ كۋۆەيتتەگى ەلشىلىگى بۇعان دەيىن زىمىران جانە ۇشقىشسىز ۇشۋ اپپاراتتارى قولدانىلاتىن باسقا دا شابۋىلداردىڭ جالعاسۋ قاۋپى تۋرالى ەسكەرتىپ، ازاماتتارعا كۇشەيتىلگەن قاۋىپسىزدىك شارالارىن ساقتاۋعا كەڭەس بەردى.
بۇعان دەيىن ا ق ش يرانعا قارسى اسكەري وپەراتسيا جۇرگىزۋ ءۇشىن تاياۋ شىعىستاعى اۆيابازالار مەن ەۋروپاعا 150 اسكەري ۇشاق جىبەرگەنىن جازعان ەدىك.