پاۆلوداردا جاڭارتىلىپ جاتقان اۋەجاي قاشان اشىلادى
پاۆلودار. KAZINFORM - پاۆلودار قالاسى اۋەجايىنىڭ ۇشۋ-قونۋ جولاعىن قايتا جاڭارتۋ جۇمىستارىنا بيۋدجەتتەن 16,4 ميلليارد تەڭگە بولىنگەن.
قازىرگى ۋاقىتتا اۋەجايدى جوندەۋ جۇمىستارى بەل ورتاعا تاياپ قالعان. وبلىس اكىمدىگىنىڭ مالىمەتىنە سۇيەنسەك، ۇشۋ- قونۋ جولاعىن قايتا جاڭارتۋعا بولىنگەن قاراجات جوبانى تولىق اياقتاۋعا جەتكىلىكتى.
- مەردىگەر ۇيىم «KyrylysGroup RK» ج ش س ءارى قاراي اسفالت-بەتون جابىنىن توسەۋ جۇمىستارىن جۇزەگە اسىرۋ ءۇشىن ۇشۋ-قونۋ جولاعىندا دەفورماتسيالىق جىكتەردى ورناتۋ جۇمىستارىن جۇرگىزىپ جاتىر. جوبانىڭ جالپى قۇنى - 16,4 ميلليارد تەڭگە. ونىڭ ىشىندە ۇلتتىق قوردان 4,8 ميلليارد تەڭگە، رەسپۋبليكالىق بيۋدجەتتەن 600 ميلليون تەڭگە جانە وبلىستىق بيۋدجەتتەن - 1,6 ميلليارد تەڭگە قاراستىرىلعان. ال ارنايى مەملەكەتتىك قوردان 9,3 ميلليارد تەڭگە بولىنگەن، - دەپ حابارلادى Kazinform تىلشىسىنە پاۆلودار وبلىسى اكىمى اپپاراتى باسشىسىنىڭ مىندەتىن اتقارۋشى باۋىرجان قاپەنوۆ.
بۇگىندە پەرروندا، جەر ۇستىمەن ءجۇرۋ جولىندا جانە ۇشۋ-قونۋ جولاعىندا اسفالت-بەتون جابىنىن فرەزەرلەۋ، جول جامىلعىسىنىڭ نەگىزىن ورناتۋ جۇمىسى ورىندالعان. بۇعان قوسا پەرروندا جەرگە تۇيىقتاۋ كونتۋرى، ال ۇشۋ- قونۋ جولاعى مەن وزگە دە ءجۇرۋ بولىكتەرىندە درەناج جۇيەسى سالىنعان. ودان بولەك پەريمەترلىك قورشاۋ، بەينەباقىلاۋ جۇيەسى جانە پەريمەتردى جارىقتاندىرۋ جۇمىسى دا اياقتالعان.
- جۇمىستاردىڭ جالپى ورىندالۋ دەڭگەيى - 51 پايىز. جوبانى اياقتاۋ مەرزىمى 2026 -جىلدىڭ شىلدە ايىنا بەلگىلەنگەن. ال اۋەجايدى پايدالانۋعا بەرۋ تامىز ايىنا جوسپارلانىپ وتىر. اۋەجاي اشىلعان ۋاقىتتا پاۆلودار- استانا، پاۆلودار- الماتى باعىتتارى بويىنشا اۋە رەيستەرىن قايتا جانداندىرۋ كوزدەلىپ وتىر. سونىمەن قاتار شىمكەنت قالاسىنا، باتىس قازاقستان وبلىسىنا، سونداي-اق رەسەي فەدەراتسياسى، بەلارۋس، تۇركيا جانە مىسىر مەملەكەتتەرى باعىتتارىندا حالىقارالىق رەيستەر اشۋ ماسەلەسى قاراستىرىلىپ جاتىر، - دەدى اكىمدىك وكىلى.
اۋەجايدىڭ قىرۋار قارجىعا جاڭارۋى كەلەشەكتە ۇشاق بيلەتىنىڭ قىمباتتاۋىنا نەگىز بولۋى مۇمكىن بە دەگەن سۇراعىمىزعا اكىمدىكتەگىلەر: «بۇگىنگى تاڭدا ۇشاق بيلەتىنىڭ قۇنىن ءوسىرۋ جوسپاردا جوق» دەپ جاۋاپ بەردى.
ەسكە سالا كەتسەك، بىلتىر قارجى جەتكىلىكسىزدىگىنە بايلانىستى پاۆلودار اۋەجايىن جوندەۋ تاعى ءبىر جىلعا ۇزارعان ەدى.
پاۆلودار اۋەجايى قايتارىلعان اكتيۆتەر ەسەبىنەن رەكونسترۋكتسيالاناتىنى تۋرالى دا جازدىق.