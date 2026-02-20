پاۆلوداردا 10 ءتىلدى مەڭگەرگەن وقۋشى تۇرادى
استانا. قازاقپارات - پاۆلوداردا ناعىز پوليگلوت وقۋشى تۇرادى. ول 10 تىلدە ەركىن سويلەيدى. ەرەكشە قابىلەتىمەن ەلدى سۇيسىندىرگەن وقۋشى الەمدە ەڭ قيىن سانالاتىن حيندي، فين، اراب جانە وزگە تىلدەردى مەڭگەرۋدى جوسپارلاپ وتىر.
اسەل ءابدىراحىموۆانىڭ شەت تىلدەردى مەڭگەرۋگە دەگەن ىنتاسى وزبەك حالقىنىڭ مادەنيەتىمەن تانىسۋدان باستالعان. وڭتۇستىكتە وسكەن جاس بالا تەلەديداردان وزبەك ءتىلىن ءجيى ەستىپ، سونىڭ ناتيجەسىندە وقۋلىقسىز-اق تۋىستاس حالىقتىڭ ءتىلىن ۇيرەنگەن. قازىر تاجىك، ورىس، اعىلشىن، فرانسۋز، وزبەك جانە قازاق تىلدەرىندە ەركىن سويلەيدى. سونداي-اق قىتاي، يسپان، يتاليان جانە جاپون تىلدەرىن مەڭگەرگەن.
اسەل ءابدىراحىموۆا، №8 دارىندى بالالارعا ارنالعان مەكتەپ-ليتسەيىنىڭ وقۋشىسى:
- تىلدەردى وقۋ، ول بىرىنشىدەن، الفاۆيتتەگى ارىپتەردى قالاي وقۋدان باستالادى. ءاربىر تىلدە ءوزىنىڭ وقۋ ەرەجەلەرى بار. مەنىڭ اتا-انام ءۇش- بەس تىلدە سويلەيدى. اسىرەسە مەنىڭ اكەم ءارقاشان قولدايدى، تىلدەردى وقۋ - وتە جاقسى، وتە ماڭىزدى دەپ.
قازىر اسەل ءتىل بىلگەنىنىڭ ارقاسىندا شەتەلدەن دوس تاپقان. ولارمەن ءتۇرلى تىلدە ەركىن سويلەسەدى. اسەل تىلدىك وليمپيادالار مەن كوركەمسوز وقۋ بايقاۋلارىنىڭ جۇلدەگەرى. ۇستازدارىنىڭ ايتۋىنشا، مۇنداي قابىلەت وتە سيرەك كەزدەسەدى.
11-سىنىپ وقۋشىسى الداعى ۇلتتىق ءبىرىڭعاي تەستىلەۋگە دايىندالىپ جاتىر. مەكتەپتى ءتامامداعان سوڭ پاريجدەگى سوربوننا ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ «قۇقىق» فاكۋلتەتىنە وقۋعا ءتۇسۋدى ارماندايدى. اسەلدىڭ قابىلەتى مەن تاباندىلىعى ارمانىنا جەتكىزەدى، - دەيدى ۇستازدارى.
