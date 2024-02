الەمدەگى ەڭ زيان تاعامدار اتالدى

زاماناۋي گاسترونوميالىق يندۋستريا ءتۇرلى ونىمدەر مەن تاعامدار ۇسىنىپ جاتىر. الايدا ولاردىڭ بارلىعى بىردەي پايدالى ەمەس. Eat This Not That ەڭ زيان تاعامداردى ۇسىندى.