الەمدەگى ەڭ كارى مايمىل 69 جاسقا تولدى
استانا. قازاقپارات- الەمدەگى ەڭ كارى گوريللا گەرمانيادا. بيىل 69 جاسقا كەلدى. بەرلين حايۋاناتتار باعى مايمىلدىڭ تۋعان كۇنىن اتاپ ءوتتى. تۋعان كۇن يەسىنىڭ ەسىمى - فاتۋ.
«جاسى ۇلعايعان سايىن، فاتۋدىڭ وتىرىپ- تۇرۋى باياۋلاپ، اۋرۋ-سىرقاۋى دا كوبەيدى دەيدى»، - ماماندار. اسىرەسە وستەوارتريت سياقتى بۋىن اۋرۋى جانىن قينايدى. فاتۋ اينالاسىنداعى وزگە مايمىلدارعا، ياعني كىشىلەرگە باس-كوز بولىپ جۇرەدى ەكەن. جابايى تابيعاتتا گوريللالار ادەتتە 35 جىل عانا ءومىر سۇرەدى.
دجەننيفەر حان، اعا كۋراتور:
- فاتۋ - الەمدەگى ەڭ ەگدە گوريللا. بۇل جاسقا بۇرىن-سوڭدى ەشبىر گوريللا جەتكەن ەمەس. بۇل قۇجاتتالعان رەسمي مالىمەت. ول گيننەس رەكوردتار كىتابىنا ەنگىزىلگەن. ۇزاق جاساۋعا تەگى دە، جاعداي دا ۇلكەن ماڭىزعا يە. بۇلار دا ادامدار سياقتى عوي.
لەننارد گاۋديان، كۇتىمشى:
- فاتۋ جاقسى ءومىر ءسۇرىپ جاتىر. تاڭەرتەڭ ەرتە ويانادى. ۇيقىسى سەرگەك. ول وسى جەردىڭ ۇلكەن حانىمى سياقتى. ءبىراق اۋزىندا تىستەرى قالماعان. ءجۇرىسى باياۋلاعان. 5 مينۋت جۇرسە، قالجىراپ، توقتاپ، دەم الىپ الادى. كەيدە قالتىراپ كەتەدى. تاماقتى ءپىسىرىپ بەرەمىز.
