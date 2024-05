الەمدەگى جاڭا جەل قۋاتىنىڭ %65 ى قىتايعا تيەسىلى

بەيجىڭ. KAZINFORM - قىتايلىق جەل تۋربيناسىنىڭ ءتورت ءوندىرۋشىسى وتكەن جىلى سالاداعى ەڭ ۇزدىك بەس الپاۋىتتاردىڭ قاتارىنا ەندى. قىتايدىڭ ۇلەسىنە 2023 -جىلى الەمدەگى جاڭا جەل قۋاتىنىڭ %65 ى ءتيدى. بۇعان Wood Mackenzie حالىقارالىق كونسالتينگتىك كومپانياسىنىڭ كەلتىرگەن مالىمەتتەرى دالەل.

ولاردىڭ ەسەبىنە سايكەس، بۇل - قىتايلىق كومپانيالاردىڭ وسى سالاداعى ءبىرىنشى جەتىستىگى. رەكوردتىق كورسەتكىشتەر قىتايدىڭ ىشكى نارىعىنداعى جەل ەنەرگياسى بۋمىنىڭ ارقاسىندا مۇمكىن بولدى.

رەيتينگىنىڭ كوشباسشىسى Goldwind Science جانە Technology Co. Ltd. كومپانياسى بولدى. ول وتكەن جىلى 16,3 گيگاۆات (گ ۆ ت) تۋربينا ورناتقان. دانيالىق Vestas Wind Systems A/S كومپانياسى ۇزدىك «بەستىككە» كىرگەن جالعىز باتىس ءوندىرۋشىسى اتاندى.

دەگەنمەن، نارىق «كونسوليداتسيالانعان» بولىپ قالا بەرەدى. Wood Mackenzie حالىقارالىق كونسالتينگتىك كومپانياسىنىڭ مالىمەتىنشە، العاشقى «بەستىك» الەمدىك جەل نارىعىنىڭ %54 ىن باقىلايدى.

قىتايدىڭ جەل ەنەرگياسى قاۋىمداستىعىنىڭ ەسەبىنە سايكەس، وتكەن جىلى قىتايدىڭ قۇرلىقتىق بولىگىندە جاڭادان ورناتىلعان جەل ەنەرگياسىنىڭ قۋاتى 59,3 پايىزعا ءوسىپ، 79,4 عا جۋىق گ ۆ ت-قا جەتتى.

قىتاي وندىرۋشىلەرى 2022 -جىلعا قاراعاندا %60 عا كوپ جەل قوندىرعىلارىن ەكسپورتتادى، ولاردىڭ جالپى كولەمى شامامەن 3,7 گ ۆ ت-تى قۇرادى.

اتالمىش ەلدە جاسالعان تۋربينالار 18 مەملەكەتكە ەكسپورتتالدى. وزبەكستان، مىسىر، وڭتۇستىك افريكا، لاوس جانە چيلي 2023 -جىلى ساتىپ الۋشىلاردىڭ «بەستىگىنە» كىردى. بۇل جالپى كولەمنىڭ %65 دان استامىن قۇرايدى.

اۆتور

زارينا تۋعانبايەۆا