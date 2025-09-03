الەمدەگى ەڭ ءىرى ايسبەرگ بولشەكتەنىپ كەتتى
استانا. KAZINFORM - ا23ا دەپ اتالاتىن الەمدەگى ەڭ ۇلكەن ايسبەرگ انتاركتيكالىق قىس بويى ەلەۋلى وزگەرىستەرگە ۇشىرادى: ونىڭ اۋدانى 980 شارشى شاقىرىمعا (شامامەن %36) قىسقارىپ، بىرنەشە بولىككە ءبولىندى، دەپ حابارلايدى El.kz ينتەرنەت پورتالى.
اركتيكا جانە انتاركتيكا عىلىمي-زەرتتەۋ ينستيتۋتىنىڭ (ااني) باسپا ءسوز قىزمەتىنىڭ مالىمەتىنشە، الىپ ايسبەرگتەن ءبىر مەزەتتە ءارقايسىسىنىڭ اۋدانى 60 تان 300 شارشى شاقىرىمعا دەيىن جەتەتىن ءۇش ءىرى بولىك اجىراپ كەتكەن.
قازىر ا23ا وڭتۇستىك گەورگيا ارالىنىڭ سولتۇستىگىنەن شامامەن 70 ك م قاشىقتىقتا ورنالاسقان.
ا23ا العاش رەت 1986-جىلى باتىس انتاركتيداداعى فيلحنەر شەلفتىك مۇزدىعىنان ءبولىنىپ شىققان. سول كەزدە ونىڭ جالپى اۋدانى 4170 شارشى شاقىرىمدى قۇراعان. ايسبەرگ ۋەددەللا تەڭىزىندە وتىز جىلدان استام ۋاقىت قوزعالماي تۇرىپ، تەك 2023-جىلى عانا قايتادان قوزعالا باستادى.