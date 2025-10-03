الەمدە ۇنعا سۇرانىس ارتتى
استانا. قازاقپارات - ەكونوميكالىق زەرتتەۋلەر ينستيتۋتىنىڭ دەرەگى بويىنشا، ءار قازاقستاندىق جىلىنا شامامەن 133 كەلى ۇن تۇتىنادى. گرۋزيادا ادام باسىنا 127 كەلىدەن، ال گرەتسيادا 77 كەلىدەن كەلەدى. الەمدەگى ۇنعا سۇرانىستىڭ ارتۋى ەلدەردىڭ ەكسپورتقا قىزىعۋشىلىعىن ارتتىرىپ وتىر.
حالىق سانىنىڭ ءوسۋى، ۋربانيزاتسيا جانە جاھاندانۋ - ۇنعا سۇرانىستى كۇشەيتەتىن نەگىزگى فاكتورلار. ب ۇ ۇ مەن FAO دەرەكتەرى سوڭعى جىلدارى ۇنعا دەگەن سۇرانىس ۇزدىكسىز ءوسىپ وتىرعانىن كورسەتەدى. Global Product Prices ەسەبى بويىنشا، بۇگىندە بولشەك ساۋدادا ءبىر كەلى ۇننىڭ باعاسى شامامەن 3 دوللارعا دەيىن بارادى. الەم بويىنشا ۇندى ەڭ قىمبات باعاعا ساتاتىن ەلدەردىڭ بەستىگىن ا ق ش باستاپ تۇر، شامامەن 1738 تەڭگە. ودان كەيىن شۆەيتساريا، ال ءۇشىنشى ورىندا - گونكونگ.
ساراپشىلار الداعى جىلدارى سۇرانىس ارتا تۇسەدى دەپ بولجاپ وتىر. ال ەكسپورت بويىنشا تۇركيا، گەرمانيا، وزبەكستان، قازاقستان جانە مىسىر الدا. بىلتىر بۇل ەلدەر حالىقارالىق نارىقتاعى جالپى ۇن ساتىلىمىنىڭ %37,3 ۇلەسىن قامتاماسىز ەتتى.
گيۋنحان ۋلۋسوي، حالىقارالىق يىرمەنشىلەر قاۋىمداستىعى ەۋرازيا ايماعىنىڭ ءتوراعاسى:
- بۇگىندە ەكسپورتتالاتىن ءاربىر ءتورتىنشى قاپ ۇن تۇركيادان شىعادى. 2005 -جىلى 1,9 ميلليون توننا ەكسپورتتاعان تۇركيا 2024 -جىلدى 3 ميلليون توننامەن جاپتى. ءبىز 11 جىل بويى الەمدىك ۇن ەكسپورتىنداعى كوشباسشى ورنىن ساقتاپ كەلەمىز. جالپى ەلدىڭ وندىرىستىك قۋاتى ۇلكەن، الايدا الەۋەتىمىزدى تولىق پايدالانا الماي وتىرمىز.
جاھانداعى ۇنعا سۇرانىستىڭ ارتۋى باتىستىق تاماقتانۋ ۇلگىسىنىڭ تارالۋىمەن بايلانىستى. ازيا ەلدەرى ۇيرەنشىكتى كۇرىشتىڭ ورنىنا ماكارون، سپاگەتتي سىندى ۇن ونىمدەرىن ءجيى تۇتىنا باستادى. ۇن سۇرانىسىن بولاشاقتا افريكا ەلدەرى جابۋى مۇمكىن. ساراپشىلاردىڭ پىكىرى بويىنشا، افريكا الەمدىك ۇن ساۋداسىنىڭ نەگىزگى درايۆەرىنە اينالماق. قۇرلىقتا 5870 ونەركاسىپتىك زاۋىت جۇمىس ىستەيدى، جىلدىق ءوسىم قارقىنى - %2,3.
فابيەن ۆارانياك، ۇن ءوندىرىسى سالاسىنىڭ ساراپشىسى:
- ساحارانىڭ وڭتۇستىگىندەگى ەلدەردە يمپورت 2024-25 -جىلدارى ءسال تومەندەگەنىمەن، بۇل كورسەتكىش سوڭعى بەس جىلدىق ورتاشا دەڭگەيدەن الدەقايدا جوعارى. سوڭعى 10 جىلدا افريكاداعى بيداي تۇتىنۋ %30- عا ارتتى.
ۇن تۇرلەرى ءارتاراپتانىپ جاتىر، تۇتىنۋشىلاردىڭ تالعامى ءوسىپ كەلەدى. ال ديىرمەن وندىرىسىنە جاڭا ينۆەستيتسيالار تارتىلىپ جاتىر. بۇگىندە ۇن نارىعىنىڭ قارقىندى دامۋىنا كليماتتىق وزگەرىستەر دە اسەر ەتۋدە. تاسىمال قۇنىنىڭ قىمباتتاۋى دا ۇن باعاسىنا ىقپال ەتۋدە. ماماندار حالىقارالىق نارىقتا قازاقستاننىڭ سالماعىن ودان ءارى ارتتىرۋ ءۇشىن ءوندىرىستى ءارتاراپتاندىرۋ مەن لوگيستيكانى كۇشەيتۋ قاجەتتىگىن ايتادى.
جاقىندا قوستانايدان نيۋ-يورككە جەتكەن العاشقى 50 توننا ۇن - وسى باعىتتاعى العاشقى قادام. وتاندىق ءونىمنىڭ مۇحيت اسۋى - ەكونوميكالىق قانا ەمەس، يميدجدىك مانگە دە يە.
1 كەلى ۇننىڭ باعاسى:
ا ق ش - $3.62 - 1738 تەڭگە
شۆەيتساريا - $3.14 - 1507 تەڭگە
گونكونگ- $3.07 - 1474 تەڭگە
گانا - $2.66 - 1277 تەڭگە
پۋەرتو- ريكو - $2.49 - 1195 تەڭگە
دەرەككوز: globalproductprices.com 2.
ۇندى ەڭ كوپ ەكسپورتتايتىن ەلدەر: (2024 -جىل بويىنشا)
1. تۇركيا - $1,2 ميلليارد
2. گەرمانيا - $559 ميلليون
3. وزبەكستان - $513 ميلليون
4. قازاقستان - $507 ميلليون
5. مىسىر - $454 ميلليون
دەرەككوز: worldstopexports.com