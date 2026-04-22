الماتىنىڭ تۇركسىب اۋدانىندا 150 دەن استام ەسكى تۇرعىن ءۇي سۇرىلەدى
الماتى. KAZINFORM - الماتىداعى ەسكى ۇيلەردىڭ باسىم بولىگى تۇركسىب اۋدانىندا ورنالاسقان.
اۋدانى اكىمى دامير اكەجانوۆتىڭ ايتۋىنشا، تۇركسىب اۋدانى بۇگىندە اپاتتى جانە ەسكى تۇرعىن ۇيلەر سانى بويىنشا قالادا كوش باستاپ تۇر، مۇنداي 582 تۇرعىن ءۇي بار. اتالعان ماسەلەنى شەشۋ ءۇشىن قالادا رەنوۆاتسيا باعدارلاماسى ىسكە قوسىلعان.
قازىر جەتى ۋچاسكەدە 34 ەسكى ءۇي ءسۇرىلىپ، 17 جاڭا ءۇي سالىنعان. بارلىعى 590-نان استام پاتەر يەسى جاڭا قونىسقا كوشكەن.
- جوسپاردا تاعى 175 كوپقاباتتى تۇرعىن ءۇي سالۋ بار، بۇل 5000-نان استام پاتەر دەگەن ءسوز. جالپى العاندا، وسى جوبالار اياسىندا 155 تەن استام ەسكى ءۇي جاڭارتىلادى، — دەدى دامير اكەجانوۆ.
سونىمەن قاتار اۋلالاردى اباتتاندىرۋ جۇمىستارى قاتار جۇرگىزىلىپ جاتىر. بيىل 25 اۋلا جاڭارتىلادى، «جۇلدىز-1» شاعىن اۋدانىندا تاعى 20 اۋلا عيماراتتىڭ قاسبەتىنەن قاسبەتىنە دەيىن تولىق كۇردەلى جوندەۋدەن وتەدى.
