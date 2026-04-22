ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    22:32, 22 - ءساۋىر 2026 | GMT +5

    الماتىنىڭ تۇركسىب اۋدانىندا 150 دەن استام ەسكى تۇرعىن ءۇي سۇرىلەدى

    الماتى. KAZINFORM - الماتىداعى ەسكى ۇيلەردىڭ باسىم بولىگى تۇركسىب اۋدانىندا ورنالاسقان.

    Алматыда ескі үйлері бұзылған 200 отбасы пәтер кілтін алды
    Фото: Алматы әкімдігі

    اۋدانى اكىمى دامير اكەجانوۆتىڭ ايتۋىنشا، تۇركسىب اۋدانى بۇگىندە اپاتتى جانە ەسكى تۇرعىن ۇيلەر سانى بويىنشا قالادا كوش باستاپ تۇر، مۇنداي 582 تۇرعىن ءۇي بار. اتالعان ماسەلەنى شەشۋ ءۇشىن قالادا رەنوۆاتسيا باعدارلاماسى ىسكە قوسىلعان.

    قازىر جەتى ۋچاسكەدە 34 ەسكى ءۇي ءسۇرىلىپ، 17 جاڭا ءۇي سالىنعان. بارلىعى 590-نان استام پاتەر يەسى جاڭا قونىسقا كوشكەن.

    - جوسپاردا تاعى 175 كوپقاباتتى تۇرعىن ءۇي سالۋ بار، بۇل 5000-نان استام پاتەر دەگەن ءسوز. جالپى العاندا، وسى جوبالار اياسىندا 155 تەن استام ەسكى ءۇي جاڭارتىلادى، — دەدى دامير اكەجانوۆ.

    سونىمەن قاتار اۋلالاردى اباتتاندىرۋ جۇمىستارى قاتار جۇرگىزىلىپ جاتىر. بيىل 25 اۋلا جاڭارتىلادى، «جۇلدىز-1» شاعىن اۋدانىندا تاعى 20 اۋلا عيماراتتىڭ قاسبەتىنەن قاسبەتىنە دەيىن تولىق كۇردەلى جوندەۋدەن وتەدى.

    ەسكە سالايىق، 2025 -جىلى الماتىدا ەسكى ۇيلەردەن قانشا ادام كوشىرىلگەنىن جازعانبىز.

    تەگ:
    قوعام
    Бақытжол Кәкеш
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار