الماتىدا تاجىكستان اۋىلشارۋاشىلىق ونىمدەرىنىڭ جارمەڭكەسى وتەدى
استانا. KAZINFORM - قىركۇيەكتىڭ ءۇشىنشى ونكۇندىگىندە قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ وتىنىشىنە سايكەس جانە تاجىكستان رەسپۋبليكاسى مادجليسي ولي مادجليسي ميللي ءتوراعاسى، دۋشانبە قالاسىنىڭ باسشىسى رۋستامي ەموماليدىڭ تاپسىرماسىنا سايكەس الماتى قالاسىندا حاتلون وبلىسى اۋىل شارۋاشىلىعى ونىمدەرىنىڭ جارمەڭكەسى وتەدى، دەپ حابارلايدى «حوۆار» اگەنتتىگى حاتلون وبلىسى ءتوراعاسىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتىنە سىلتەمە جاساپ.
جارمەڭكەدە حاتلون وبلىسىنان جاڭا پىسكەن جەمىستەر، كەپتىرىلگەن جەمىستەر، كوكونىستەر، قاربىز، قاۋىن جانە باسقا دا ونىمدەر قويىلادى. كونسەرۆى زاۋىتتارى مەن ۇلتتىق تاتتىلەردى (قانت، ناۋات، حالۆا، كۇلشە) وندىرۋشىلەر دە قاتىسىپ، ءوز ونىمدەرىن ۇسىنادى.
ەسكە سالا كەتەيىك، 2025 -جىلعى 16-17-تامىزدا استانا قالاسىندا تاجىكستان رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى ەمومالي راحموننىڭ تاپسىرماسى بويىنشا تاجىكستان رەسپۋبليكاسىنىڭ اۋىل شارۋاشىلىعى، ونەركاسىپ ونىمدەرى، حالىق قولونەرى جانە ۇلتتىق تاعامدارىنىڭ كورمەسى وتكەن بولاتىن. جارمەڭكەگە سوعدى وبلىسىنىڭ قالالارى مەن اۋداندارىنىڭ شارۋا قوجالىقتارى، قولونەرشىلەر مەن ونەركاسىپ كاسىپورىندارى وندىرگەن 1000 توننادان استام ءونىم شىعارىلدى.