الماتىدا قارا جاڭبىر جاۋعان - ەكولوگ تۇسىنىكتەمە بەردى
الماتى. KAZINFORM - الماتىدا كەشە، 8-جەلتوقسان كۇنى قار ارالاس جاڭبىر جاۋدى.
قالانىڭ تاۋلى ايماعىندا قار، ال ورتالىق پەن تومەنگى جاعىندا جاڭبىر جاۋدى. الەۋمەتتىك جەلى قولدانۋشىسى كەشە بولعان جاۋىن-شاشىننان كەيىن كيىمىندە قارا داقتاردىڭ پايدا بولعانىن جازدى. ونىڭ ايتۋىنشا، ءبىرىنشى رەت قارا جاڭبىر جاۋعانىن كورگەن. ايتىلعان جازباعا وزگە دە الماتىلىقتار پىكىر قالدىرىپ، ۇقساس قۇبىلىستى بايقاعانىن ايتتى.
Kazinform اگەنتتىگى بۇل دەرەك بويىنشا الماتى قالاسىنىڭ ەكولوگيا دەپارتامەنتىنە جۇگىنىپ، تۇسىندىرمە سۇرادى. دەپارتامەنت باسشىسى دىنمۇحامەد لەسبەكوۆتىڭ جاۋابىنا سايكەس، كەيىنگى اپتالاردا الماتى قالاسىندا جاۋىن- شاشىننىڭ بولماۋى سالدارىنان اتموسفەرادا لاستاۋشى زاتتار: شاڭ- توزاڭ، اۆتوموبيل جانە وندىرىستىك شىعارىندىلار ادەتتەگىدەن كوپ جينالىپ قالعان. جەلسىز اۋا رايى بۇل بولشەكتەردىڭ تومەنگى اۋا قاباتىندا تۇنىپ قالۋىنا اسەر ەتكەن.
- كەشە جاۋعان جاڭبىر العاشقى «تازارتۋ جاڭبىرى» رەتىندە اتموسفەراداعى وسى جيناقتالعان بولشەكتەردى جەرگە شايىپ ءتۇسىردى. مۇنداي كەزدە جاڭبىر تامشىلارى اۋاداعى كۇيە مەن شاڭ بولشەكتەرىن وزىنە ءسىڭىرىپ، جەرگە تۇسىرەدى. سونىڭ ناتيجەسىندە اشىق ءتۇستى كيىمدەردە، تەرەزەلەردە نەمەسە كولىكتەردىڭ ۇستىندە قارا ءتۇستى داقتاردىڭ قالۋى - قالىپتى فيزيكالىق قۇبىلىس، - دەدى ول.
دىنمۇحامەد لەسبەكوۆ بۇل قۇبىلىستى «لاس جاڭبىر» نەمەسە «كۇيە ارالاسقان جاڭبىر» دەپ اتاۋعا بولاتىنىن اتاپ ءوتتى. ايتۋىنشا، ول - جاڭبىردىڭ حيميالىق ۋىتتىلىعىن بىلدىرمەيدى، ءبىراق اۋادا زياندى بولشەكتەردىڭ كوپ بولعانىن كورسەتەدى.
- جاڭبىر اۋاداعى لاستاعىش بولشەكتەردى تومەنگە تۇسىرەدى - بۇل عىلىمي تۇرعىدا دالەلدەنگەن «دىمقىل تۇنۋ» پروتسەسى. ەگەر جاڭبىر حيميالىق قاۋىپتى نەمەسە قىشقىل سيپاتتا بولعان جاعدايدا ەرەكشە ءيىس، مەتالدىڭ كورروزياسى، وسىمدىكتەردىڭ كۇيۋى سياقتى بەلگىلەر بايقالار ەدى. قازىرگى جاعداي وعان جاتپايدى، - دەپ ءتۇسىندىردى دەپارتامەنت باسشىسى.
سونداي-اق ول اتموسفەرالىق اۋا ساپاسىنىڭ مونيتورينگى تۇراقتى نەگىزدە جۇزەگە اسىرىلاتىنىن اتاپ ءوتتى. قالادا اۋانىڭ جاعدايىن جەدەل باقىلاۋعا مۇمكىندىك بەرەتىن 16 مونيتورينگ ستانسياسى جۇمىس ىستەيدى. وزەكتى اقپاراتتى AirKz موبيلدى قوسىمشاسىنان نەمەسە AirKaz.org سايتىنان الۋعا بولادى.
ال الماتى اكىمدىگى كەشەگى جاڭبىردان كەيىن IQAir دەرەكتەرىنە سايكەس، قالانىڭ لاستانۋ كورسەتكىشى ەداۋىر جاقسارعانىن حابارلادى.