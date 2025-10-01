20:11, 01 - قازان 2025 | GMT +5
الماتىدا قار جاۋدى
الماتى. KAZINFORM - الماتىعا قار ءتۇستى. بۇگىن، 1-قازاندا الماتىدا كۇن بۇلتتى ءارى جاڭبىرلى بولدى، ال قالانىڭ تاۋ بوكتەرىنە قار جاۋدى.
قالا تۇرعىندارى الەۋمەتتىك جەلىلەردە مەدەۋ، كوكتوبە جانە تاۋعا جاقىن اۋدانداردان تۇسىرىلگەن ۆيدەولاردى ءبولىسىپ جاتىر. وندا تاۋ بەتكەيلەرىن قار جاپقانىن كورۋگە بولادى.
سينوپتيكتەردىڭ مالىمەتىنشە، بۇگىن الماتىدا اۋا تەمپەراتۋراسى 6+7+ گرادۋسقا دەيىن تومەندەگەن.
قالا تۇرعىندارىنا 2-قازاندا دا نوسەر جاڭبىر جاۋاتىنى تۋرالى حابارلاما كەلدى.
ەسكە سالايىق، 2024-جىلى الماتىدا العاشقى قار 16-قازاندا جاۋعان ەدى.