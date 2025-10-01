ق ز
    20:11, 01 - قازان 2025 | GMT +5

    الماتىدا قار جاۋدى

    الماتى. KAZINFORM - الماتىعا قار ءتۇستى. بۇگىن، 1-قازاندا الماتىدا كۇن بۇلتتى ءارى جاڭبىرلى بولدى، ال قالانىڭ تاۋ بوكتەرىنە قار جاۋدى.

    Фото: видеодан салынған скрин

    قالا تۇرعىندارى الەۋمەتتىك جەلىلەردە مەدەۋ، كوكتوبە جانە تاۋعا جاقىن اۋدانداردان تۇسىرىلگەن ۆيدەولاردى ءبولىسىپ جاتىر. وندا تاۋ بەتكەيلەرىن قار جاپقانىن كورۋگە بولادى.

    سينوپتيكتەردىڭ مالىمەتىنشە، بۇگىن الماتىدا اۋا تەمپەراتۋراسى 6+7+ گرادۋسقا دەيىن تومەندەگەن.

    قالا تۇرعىندارىنا 2-قازاندا دا نوسەر جاڭبىر جاۋاتىنى تۋرالى حابارلاما كەلدى.

    ەسكە سالايىق، 2024-جىلى الماتىدا العاشقى قار 16-قازاندا جاۋعان ەدى.

    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
