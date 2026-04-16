الماتىدا كۇن رايى كۇرت بۇزىلادى
الماتى. KAZINFORM - الماتىنىڭ توتەنشە جاعدايلار دەپارتامەنتى ەرتەڭ، 17-ساۋىردە قالادا اۋا رايىنىڭ كۇرت ناشارلايتىنىن حابارلادى.
سينوپتيكتەردىڭ مالىمەتىنشە، مەگاپوليستە كەي ۋاقىتتاردا نوسەر جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي وينايدى، كۇندىز بۇرشاق ءتۇسۋى مۇمكىن. سولتۇستىك- باتىس جەلىنىڭ ەكپىنى سەكۋندىنا 15-20 مەترگە دەيىن جەتەدى.
- ىلە الاتاۋىنىڭ تاۋلى ايماقتارىندا، سونىڭ ىشىندە مەدەۋ جانە بوستاندىق اۋداندارىندا جاۋىن-شاشىن (جاڭبىر مەن قار) مول ءتۇسىپ، نايزاعاي وينايدى. كۇندىز بۇرشاق جاۋىپ، جەل كۇشەيەدى. جەلدىڭ باعىتى وڭتۇستىك- باتىستان سولتۇستىك-باتىسقا اۋىسىپ، ەكپىنى 17-22 م/س، ال تۇندە كەي جەرلەردە 23-28 م/س كە دەيىن جەتۋى مۇمكىن، - دەلىنگەن حابارلامادا.
ماماندار قولايسىز اۋا رايىنا بايلانىستى تاۋعا بارۋدى كەيىنگە قالدىرۋدى ەسكەرتتى. قالا تۇرعىندارى كولىكتەرىن اعاشتاردىڭ استىنا قالدىرماعانى ءجون. سونىمەن قاتار ەكپىنى كۇشتى جەل كەزىندە مۇمكىندىگىنشە عيماراتتان شىقپاي، تەرەزە مەن ەسىكتەردى مىقتاپ جابۋ قاجەت.
سونداي-اق ۆەدومستۆو وكىلدەرى اۋلادان، بالكوندار مەن لودجيالاردان ۇشىپ كەتۋى مۇمكىن زاتتاردى الىپ تاستاۋدى، كوشەدە جۇرگەندە قاۋىپسىز ورىندارعا پانالاۋدى ەسكەرتتى. ماماندار بيلبوردتار مەن اعاشتاردىڭ، ەلەكتر جەلىلەرىنىڭ استىندا، اياقتالماعان قۇرىلىستار ماڭىندا تۇرماۋعا كەڭەس بەردى.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن الماتىنىڭ كوممۋنالدىق قىزمەتى نوسەر جاڭبىرعا بايلانىستى كۇشەيتىلگەن رەجيمگە كوشكەنىن جازعانبىز.