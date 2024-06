الماتىدا جەر سىلكىنىسىن ەسكەرتۋ جۇيەسى سىناقتان وتكىزىلەدى

الماتى. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسىنىڭ تاپسىرماسىمەن الماتىدا Mass Alert توتەشە جاعداي تۋرالى جەدەل قۇلاقتاندىرۋ جۇيەسىن ىسكە قوسۋ جوباسى جۇزەگە اسىرىلادى.

ءبىرىنشى كەزەڭدە - 31-مامىردان باستاپ جۇيە Android قۇرىلعىلارىن پايدالانۋشىلار ءۇشىن ىسكە قوسىلادى.

ەرتەڭ، ساعات 12:00-دە Android موبيلدى قۇرىلعىلاردى پايدالانۋشىلارعا قازاق، ورىس جانە اعىلشىن تىلىندە «الاڭداماڭىزدار. حالىقتى حاباردار ەتۋ جۇيەسىنە تەكسەرۋ جۇرگىزىلۋدە. Remain calm. The public alert system is being tested»، - دەگەن حابارلاما كەلىپ تۇسەدى.

ەكىنشى كەزەڭدە iOS قۇرىلعىسىنىڭ پايدالانۋشىلارى جۇيەگە قوسىلادى.

Mass Alert جۇيەسىنىڭ SMS- كە قاراعاندا ءبىرقاتار ارتىقشىلىعى بار. حابارلاما موبيلدى وپەراتور جەلىسىنە قوسىلعان، سونداي-اق جەكە تاڭدالعان گەوگرافيالىق ايماقتاعى بارلىق ابونەنتكە كەلەدى. سونىمەن قاتار، جۇيە جەلىلەردىڭ شامادان تىس جۇكتەلۋ جاعدايىندا جۇمىس ىستەيدى. Cell Broadcast تەحنولوگياسىنىڭ باستى ارتىقشىلىعى، قامتۋ ايماعىنداعى بارلىق ابونەنتتى بىردەن ءارى جاپپاي ەسكەرتەدى.

سونداي- اق، Mass Alert- ءتى الماتى ت ج د جەر سىلكىنىسى تۋرالى ەرتە قۇلاقتاندىرۋدىڭ اۆتوماتتى جۇيەسىمەن بىرىكتىرۋ جوسپارلانعان.

بۇعان دەيىن ۆيتسە- پرەمەر قانات بوزىمبايەۆ توتەنشە جاعداي تۋىنداعان ساتتە ازاماتتاردى ۋاقتىلى حاباردار ەتۋ ماقساتىندا Mass Alert جۇيەسى 1-ماۋسىمعا دەيىن پيلوتتىق رەجيمدە ەنگىزىلەتىنىن ايتقان بولاتىن.

