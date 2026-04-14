الماتىدا بەلارۋس رەسپۋبليكاسىنىڭ باس كونسۋلدىعى اشىلادى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى بەلارۋس سىرتقى ىستەر ءمينيسترى ماكسيم رىجەنكوۆتى قابىلدادى. پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ قازاق-بەلورۋس ستراتەگيالىق سەرىكتەستىگىنىڭ قارقىنى جوعارى ەكەنىن اتاپ ءوتتى، دەپ حابارلايدى اقوردا.
- ءبىز سىزدەرمەن بارلىق سالادا ىنتىماقتاستىقتى دامىتۋعا ايرىقشا نازار اۋدارامىز. بەلارۋس مەملەكەتتىلىگىنە، ونىڭ ءتول مادەنيەتى مەن تاريحىنا قۇرمەتپەن قارايمىز. ىقپالداستىعىمىز، اسىرەسە، ەكونوميكالىق سالادا دايەكتى تۇردە دامىپ كەلەدى دەپ ايتۋعا تولىق نەگىز بار. وسى مۇمكىندىكتى پايدالانا وتىرىپ، بەلارۋس مەملەكەتىنىڭ باسشىسى الەكساندر گريگوريەۆيچ لۋكاشەنكوعا ىستىق ىقىلاسىمدى جولدايمىن. بيىل مامىر ايىندا جوعارى ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق كەڭەس وتىرىسىن وتكىزەمىز. سول كەزدە كوپجاقتى كۇن تارتىبىنەن بولەك، ەلدەرىمىز اراسىنداعى ىنتىماقتاستىقتى دامىتۋعا بايلانىستى باسقا دا ماسەلەلەردى مىندەتتى تۇردە تالقىلايمىز، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ بەلسەندى ءارى ءوزارا سەنىمگە قۇرىلعان ديالوگتى جالعاستىرۋ، سونداي-اق جوعارى دەڭگەيدە قول جەتكىزىلگەن ۋاعدالاستىقتاردى ىسكە اسىرۋ قاجەتتىلىگىنە توقتالدى.
بەلارۋس سىرتقى ىستەر ءمينيسترى ارنايى قابىلداعانى ءۇشىن مەملەكەت باسشىسىنا العىس ايتىپ، پرەزيدەنت الەكساندر لۋكاشەنكونىڭ ىزگى سالەمىن جەتكىزدى
- ەڭ اۋەلى پرەزيدەنتىمىز الەكساندر گريگوريەۆيچ لۋكاشەنكونىڭ اتىنان سىزدەرگە مەملەكەتتى وركەندەتۋ، قازاقستاننىڭ زاماناۋي كەلبەتىن قالىپتاستىرۋ جانە ازاماتتاردىڭ ءال-اۋقاتىن ارتتىرۋ ىسىندە تولايىم تابىس تىلەيمىن. قازاقستاننىڭ بۇگىنگى ساياساتىنىڭ ءتۇپ نەگىزىندە قاراپايىم ادامنىڭ، حالىقتىڭ جانە مەملەكەتتىڭ مۇددەسى جاتقانىن اتاپ وتكىم كەلەدى. مۇنداي الەۋمەتتىك ساياسات ەلدەرىمىزدى جاقىنداستىرىپ، بارلىق باعىتتاعى بايلانىستارىمىزدى بەكەمدەي تۇسەدى. ال مەملەكەتتەر باسشىلارى اراسىنداعى جەكە قارىم-قاتىناس بارىمىزگە ۇلگى. ءوزارا ىقپالداستىقتىڭ بارلىق دەڭگەيىندە سىزدەردىڭ قولداۋلارىڭىزدى سەزىنىپ وتىرامىز، - دەدى ماكسيم رىجەنكوۆ.
اڭگىمەلەسۋ بارىسىندا ونەركاسىپ كووپەراتسياسى، كولىك، اۋىل شارۋاشىلىعى، تۋريزم جانە باسقا دا باعىتتار بويىنشا ىنتىماقتاستىقتى تەرەڭدەتۋدىڭ ماڭىزى اتاپ ءوتىلدى.
قازاقستان ونىمدەرىنىڭ ەكسپورتىن ۇلعايتۋ ماسەلەسىنە ەرەكشە نازار اۋدارىلدى. 2025-جىلدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا ەكى ەل اراسىنداعى تاۋار اينالىمى 30 پايىزعا ارتىپ، 1,2 ميلليارد دوللاردى قۇراعان.
قازاقستان پرەزيدەنتى الماتى قالاسىندا بەلارۋس رەسپۋبليكاسىنىڭ باس كونسۋلدىعىن اشۋ جوسپارىن قۇپتاپ، بۇل مەملەكەتتەرىمىزدىڭ ايماقتارى اراسىنداعى بايلانىستى كەڭەيتە تۇسەتىنىنە سەنىم ءبىلدىردى.
بۇدان بولەك، قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن ماكسيم رىجەنكوۆ وڭىرلىك جانە حالىقارالىق كۇن تارتىبىندەگى وزەكتى ماسەلەلەر جونىندە پىكىر الماستى.