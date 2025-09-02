ق ز
    14:24, 02 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5

    الماتىدا الاتاۋ اۋدانىنىڭ اكىمى تاعايىندالدى

    الماتى. KAZINFORM - الماتى اكىمى دارحان ساتىبالدىنىڭ وكىمىمەن، ق ر پرەزيدەنت اكىمشىلىگى مەن قالالىق ءماسليحاتتىڭ كەلىسىمى بويىنشا، الاتاۋ اۋدانىنىڭ اكىمى بولىپ دانيار قىرىقبايەۆ تاعايىندالدى.

    Данияр Қырықбаев
    Фото: Алматы әкімдігі

    دانيار قىرىقبايەۆ 1986-جىلعى 29 -ساۋىردە الماتى وبلىسىنىڭ جامبىل اۋدانىندا تۋعان.

    ءال-فارابي اتىنداعى قازاق ۇلتتىق ۋنيۆەرسيتەتىن، ءى. جانسۇگىروۆ اتىنداعى جەتىسۋ مەملەكەتتىك ۋنيۆەرسيتەتىن جانە ل. ب. گونچاروۆ اتىنداعى قازاق اۆتوموبيل-جول ينستيتۋتىن ءتامامداعان.

    ەڭبەك جولىن 2007 -جىلى بانك سەكتورىندا باستاعان. ءار جىلدارى مەملەكەتتىك ورگاندار مەن ۇلتتىق كومپانيالاردا قىزمەت اتقاردى: «قازاقستان تەمىر جولى» ا ق، باس پروكۋراتۋرا، پارلامەنت سەناتىنىڭ اپپاراتى مەن جوعارعى سوتتا جۇمىس ىستەدى. الماتى بويىنشا سوتتار اكىمشىسىنىڭ باسشىسى قىزمەتىن اتقارعان.

    2019-2021 -جىلدارى «ازاماتتارعا ارنالعان ۇكىمەت» مەملەكەتتىك كورپوراتسياسى» ك ە ا ق الماتى فيليالىنىڭ ديرەكتورى بولدى.

    2021 -جىلدان باستاپ الماتى قالاسى كوممۋنالدىق ينفراقۇرىلىمدى دامىتۋ باسقارماسىن باسقاردى.

    ايتا كەتەيىك، 2024-جىلعى ساۋىردەن بەرى الماتى قالاسى قالا قۇرىلىسىنا باقىلاۋ باسقارماسىنىڭ باسشىسى قىزمەتىن اتقاردى.

    بۇعان دەيىن الاتاۋ اۋدانىنىڭ اكىمى قىزمەتىن تالعات مالىبايەۆ اتقارعان ەدى.

    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
