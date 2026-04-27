    الماتى پوليتسياسى كۇشەيتىلگەن جۇمىس رەجيمىنە كوشتى

    الماتى. KAZINFORM - الماتىدا قوعامدىق تارتىپكە بايلانىستى تەكسەرۋ شارالارى كۇشەيتىلدى.

    Фото: Алматы қалалық полиция департаменті

    الماتى قالاسى پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ مالىمەتىنشە، قوعامدىق قاۋىپسىزدىكتى قامتاماسىز ەتۋ، كريمينوگەندىك احۋالدى تۇراقتاندىرۋ جانە قۇقىقتىق ءتارتىپ دەڭگەيىن ارتتىرۋ ماقساتىندا «قۇقىقتىق ءتارتىپ» رەسپۋبليكالىق جەدەل-پروفيلاكتيكالىق ءىس-شاراسى باستالدى.

    الماتى قالاسى پوليتسيا دەپارتامەنتى اكىمشىلىك پوليتسيا باسقارماسىنىڭ باستىعى ءابدىنۇر تاسىبايەۆتىڭ ايتۋىنشا، نەگىزگى مىندەت - قوعامدىق قاۋىپسىزدىكتى قامتاماسىز ەتۋ، قۇقىق بۇزۋشىلىقتاردىڭ الدىن الۋ جانە جولدارداعى ءتارتىپتى كۇشەيتۋ.

    - ءاربىر قىزمەتكەر زاڭ تالاپتارىن قاتاڭ ساقتاي وتىرىپ، كاسىبي دەڭگەيدە قىزمەت اتقارۋى جانە ازاماتتارعا قۇرمەتپەن قاراۋى ءتيىس. «زاڭ جانە ءتارتىپ» قاعيداتى تەك ۇران رەتىندە ەمەس، كۇندەلىكتى جۇمىسىمىزدىڭ اجىراماس بولىگىنە اينالۋى قاجەت، - دەدى ول.

    ءىس-شارا بارىسىندا پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى كۇشەيتىلگەن رەجيمدە جۇمىس ىستەيدى. قوعامدىق ورىندارداعى قۇقىق بۇزۋشىلىقتاردىڭ الدىن الۋعا، كوشەدەگى قىلمىستىڭ جولىن كەسۋگە، سونداي-اق جول قوزعالىسى قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋگە ەرەكشە نازار اۋدارىلادى.

    ەسكە سالايىق، ءال-فارابي داڭعىلىندا بولعان جول اپاتىنان كەيىن الماتىدا اۋقىمدى «STOP بۇزۋشىلىق» وپەراتسياسى وتكەن بولاتىن.

    Күнсұлтан Отарбай
