الماتى پوليتسياسى كۇشەيتىلگەن جۇمىس رەجيمىنە كوشتى
الماتى. KAZINFORM - الماتىدا قوعامدىق تارتىپكە بايلانىستى تەكسەرۋ شارالارى كۇشەيتىلدى.
الماتى قالاسى پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ مالىمەتىنشە، قوعامدىق قاۋىپسىزدىكتى قامتاماسىز ەتۋ، كريمينوگەندىك احۋالدى تۇراقتاندىرۋ جانە قۇقىقتىق ءتارتىپ دەڭگەيىن ارتتىرۋ ماقساتىندا «قۇقىقتىق ءتارتىپ» رەسپۋبليكالىق جەدەل-پروفيلاكتيكالىق ءىس-شاراسى باستالدى.
الماتى قالاسى پوليتسيا دەپارتامەنتى اكىمشىلىك پوليتسيا باسقارماسىنىڭ باستىعى ءابدىنۇر تاسىبايەۆتىڭ ايتۋىنشا، نەگىزگى مىندەت - قوعامدىق قاۋىپسىزدىكتى قامتاماسىز ەتۋ، قۇقىق بۇزۋشىلىقتاردىڭ الدىن الۋ جانە جولدارداعى ءتارتىپتى كۇشەيتۋ.
- ءاربىر قىزمەتكەر زاڭ تالاپتارىن قاتاڭ ساقتاي وتىرىپ، كاسىبي دەڭگەيدە قىزمەت اتقارۋى جانە ازاماتتارعا قۇرمەتپەن قاراۋى ءتيىس. «زاڭ جانە ءتارتىپ» قاعيداتى تەك ۇران رەتىندە ەمەس، كۇندەلىكتى جۇمىسىمىزدىڭ اجىراماس بولىگىنە اينالۋى قاجەت، - دەدى ول.
ءىس-شارا بارىسىندا پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى كۇشەيتىلگەن رەجيمدە جۇمىس ىستەيدى. قوعامدىق ورىندارداعى قۇقىق بۇزۋشىلىقتاردىڭ الدىن الۋعا، كوشەدەگى قىلمىستىڭ جولىن كەسۋگە، سونداي-اق جول قوزعالىسى قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋگە ەرەكشە نازار اۋدارىلادى.
ەسكە سالايىق، ءال-فارابي داڭعىلىندا بولعان جول اپاتىنان كەيىن الماتىدا اۋقىمدى «STOP بۇزۋشىلىق» وپەراتسياسى وتكەن بولاتىن.