الماتى وبلىسىندا بيىل 181 كوشەگە اتاۋ بەرىلەدى
قونايەۆ. KAZINFORM - الماتى وبلىسىندا ونوماستيكالىق كوميسسيانىڭ كەزەكتى وتىرىسى ءوتتى.
وبلىس اكىمدىگىنىڭ مالىمەتىنشە، وتكەن جىلى ءوڭىر بويىنشا 678 كوشەگە اتاۋ بەرىلگەن. سونداي- اق اتاۋى قايتالانعان نە مۇلدە قويىلماعان كوشەلەردىڭ ماسەلەسى شەشىمىن تاپقان. ودان بولەك 154 كوشەگە سوعىس ارداگەرلەرىنىڭ ەسىمى بەرىلگەن.
كوميسسيا وتىرىسىندا بيىل 181 كوشەگە اتاۋ بەرۋ تۋرالى ۇسىنىستار قارالدى. ولار «جەر- سۋ اتاۋلارى» جانە «ءداستۇرلى اتاۋلار» تىزىمدەرىنەن ىرىكتەلىپ الىنعان. جيىندا كوشە اتاۋلارىنىڭ دۇرىس جازىلۋىن باقىلاۋ، انشلاگتاردى ءبىرىڭعاي تالاپقا سايكەس ورنالاستىرۋ، زاڭناما تالاپتارىنىڭ ساقتالۋىن كۇشەيتۋ ماسەلەلەرىنە ەرەكشە نازار اۋدارىلدى.
ەسكە سالايىق، 2025 -جىلى الماتىدا 156 كوشەگە جاڭا اتاۋ بەرىلدى. ولاردىڭ قاتارىندا وليمپيادانىڭ قولا جۇلدەگەرى دەنيس تەننىڭ، عالىم، ابايتانۋشى قايىم مۇحامەدحانوۆ جانە ۆەتنامدىق قوعام قايراتكەرى حو شي مين جانە ەكىنشى دۇنيەجۇزىلىك سوعىس ارداگەرى شاڭگەرەي جانىبەكوۆتىڭ ەسىمدەرى بار.
ال 2024 -جىلى الماتىدا گاگارين داڭعىلىنىڭ ءبىر بولىگىنە ەرمەك سەركەبايەۆتىڭ، تۇركسىب اۋداندارىنداعى اتاۋسىز كوشەلەرگە ەسكەندىر حاسانعاليەۆ پەن يۋري پومەرانسەۆتىڭ جانە اۋەزوۆ اۋدانىنداعى يۋبيلەينايا كوشەسىنە ۆلاديمير تولوكوننيكوۆتىڭ ەسىمى بەرىلدى.