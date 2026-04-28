الماتى وبلىسىندا 43 باس مال ۇرلاعان بارىمتاشىلار ۇستالدى
الماتى. KAZINFORM - الماتى وبلىسىندا مال ۇرلىعىنا قاتىستى قىلمىس اشىلدى.
وبلىستىق پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ مالىمەتىنشە، 15- 16- ءساۋىر ارالىعىندا ۇيعىر اۋدانى تاسقاراسۋ اۋىلى اۋماعىندا ورنالاسقان «جەر كوپىر» جايىلىمىندا بەلگىسىز ادامدار قورادان 43 باس ءىرى قارا مالدى ۇرلاپ اكەتكەن. اتالعان دەرەك بويىنشا پوليتسيا قىلمىستىق ءىس قوزعاپ، جەدەل-ىزدەستىرۋ شارالارىن باستاعان.
- جەدەل ءىس-شارالار بارىسىندا جەتىسۋ وبلىسى جاركەنت قالاسى اۋماعىندا كريمينالدىق پوليتسيا باسقارماسى قىزمەتكەرلەرى ۇيعىر اۋدانىنداعى ارىپتەستەرىمەن بىرلەسىپ كۇدىكتىلەردى ۇستادى، - دەدى الماتى وبلىسىنىڭ پوليتسيا باستىعى مەيرام ابىكەيەۆ.
قازىرگى ۋاقىتتا 6 ادام ۇستالدى. ولار 43 باس ءىرى قارا مالدى ۇرلاپ، ونى وتكىزىپ جىبەرگەنىن مويىنداعان. كۇدىكتىلەر ۋاقىتشا ۇستاۋ يزولياتورىنا قامالدى. تەرگەۋ بارىسىندا ولاردىڭ مال ۇرلىعىنىڭ باسقا دا فاكتىلەرىنە قاتىستىلىعى تەكسەرىلىپ جاتىر.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن الماتى وبلىسىندا كىسى بوپسالاپ، كولىگىن تارتىپ العاندار ۇستالدى.
