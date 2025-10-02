ق ز
    13:40, 02 - قازان 2025 | GMT +5

    الداعى ءۇش كۇندە اۋا رايى قانداي بولادى

    استانا. KAZINFORM - «قازگيدرومەت» ر م ق 2-4-قازانعا ارنالعان اۋا رايى بولجامىن جاريالادى.

    люди, дождь, погода, ауа райы, жанбыр, адамдар
    فوتو: اعىباي اياپبەرگەنوۆ / Kazinform

    سينوپتيكتەردىڭ بولجامىنشا، قازاقستاننىڭ باسىم بولىگىندە سولتۇستىك تسيكلون ويپىرىنىڭ ىقپالىمەن جاڭبىر مەن قار تۇرىندە جاۋىن- شاشىن، كوكتايعاق بولجانادى، 2- 3-قازان كۇندەرى رەسپۋبليكانىڭ شىعىس جانە وڭتۇستىك- شىعىس ايماقتارىندا قاتتى جاۋىن-شاشىن كۇتىلەدى. تەك قازاقستاننىڭ باتىسىندا سولتۇستىك- باتىس انتيسيكلون جوتاسىنىڭ ىقپالىمەن جاۋىن-شاشىنسىز اشىق اۋا رايى كۇتىلەدى. رەسپۋبليكا بويىنشا تۇمان ءتۇسىپ، جەلدىڭ كۇشەيۋى كۇتىلەدى.

    باتىس ايماقتاردا اۋا تەمپەراتۋراسىنىڭ بىرتىندەپ كوتەرىلۋى كۇتىلەدى: تۇندە 2- 13 جىلىعا دەيىن، كۇندىز 20- 25 جىلىعا دەيىن.

    رەسپۋبليكانىڭ سولتۇستىك- باتىسىندا تۇندە 1- 9 اياز، كۇندىز 5- 20 دان 10- 23 جىلىعا دەيىن كوتەرىلۋى كۇتىلەدى.

    سولتۇستىك ايماقتاردا تۇندە 7 گرادۋس ايازدان 3 جىلىعا دەيىن تومەندەۋى، كۇندىز نەگىزىنەن 3- 13 -جىلى كۇتىلەدى.

    ورتالىقتا تۇندە 8 ايازدان 2 -جىلىعا دەيىن تومەندەپ، كۇندىز نەگىزىنەن 5- 18 -جىلى بولادى.

    وڭتۇستىك ايماقتاردا اۋا تەمپەراتۋراسىنىڭ بىرتىندەپ كوتەرىلۋى كۇتىلەدى: تۇندە 2- 10 -جىلى، كۇندىز 15- 25 -جىلى. قالعان اۋماقتاردا تەمپەراتۋرالىق فونعا ەلەۋلى وزگەرىستەر كۇتىلمەيدى.

    ايتا كەتەيىك، قازاقستاننىڭ ءبىرقاتار وڭىرىندە قار جاۋىپ، كوكتايعاق بولاتىنى ەسكەرتىلدى.

