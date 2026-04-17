الداعى ءۇش كۇندە اۋا رايى ايتارلىقتاي وزگەرىستەرگە ۇشىرايدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا الداعى ءۇش كۇندە اۋا رايى ايتارلىقتاي وزگەرىستەرگە ۇشىرايدى. الدىمەن ەلدىڭ كەي ايماقتارىندا اياز جانە قار جاۋۋى بولجانىپ وتىر، كەيىن اۋا تەمپەراتۋراسى بىرتىندەپ كوتەرىلەدى.
كەي وڭىرلەردە اۋا تەمپەراتۋراسى جازعى كەزەڭگە ءتان +28°c- قا دەيىن جەتەدى. بۇل تۋرالى 2026 -جىلعى 18-20 ساۋىرگە ارنالعان اۋا رايى بولجامىندا «قازگيدرومەت» ر م ك حابارلادى.
بولجام بويىنشا، سكانديناۆيا انتيتسيكلونىنىڭ جوتاسى ەلىمىزدىڭ سولتۇستىك، شىعىس جانە ورتالىق ايماقتارىندا جاۋىن-شاشىنسىز، ءبىراق سالىستىرمالى تۇردە سالقىن اۋا رايىن ساقتايدى. اۋا ماسسالارىنىڭ وزگەرۋىنە بايلانىستى تەمپەراتۋرا بىرتىندەپ جوعارىلايدى.
ەلدىڭ باتىسى مەن وڭتۇستىگىندە اۋا رايى تۇراقسىز بولادى، جاڭبىر مەن نايزاعاي كۇتىلەدى. وڭتۇستىك وڭىرلەردىڭ تاۋلى ايماقتارىندا جاڭبىر مەن قار جاۋۋى ىقتيمال، سونىمەن قاتار جەل كۇشەيەدى. رەسپۋبليكا بويىنشا تۇنگى جانە تاڭەرتەڭگى ۋاقىتتا تۇمان ءتۇسۋى مۇمكىن.
كۇندىزگى اۋا تەمپەراتۋراسى وڭىرلەر بويىنشا كەلەسىدەي بولادى:
- باتىس، سولتۇستىك جانە ورتالىق ايماقتاردا - +15…+23°c،
- شىعىس وڭىرىندە - +10…+18°c،
- وڭتۇستىك جانە وڭتۇستىك- شىعىس ايماقتارىندا - +17…+28°c.
وسىعان دەيىن سينوپتيكتەر 17- ساۋىردە ەلىمىزدىڭ ءبىرقاتار ايماعىندا قولايسىز اۋا رايى بولاتىنىن ەسكەرتكەن ەدى.