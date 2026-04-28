العاش رەت ۇشاق بورتىندا ءسان كورسەتىلىمى ءوتتى
استانا. KAZINFORM - قىرعىزستاندا العاش رەت بىرەگەي مادەني جوبا جۇزەگە اسىرىلدى. ءسان كورسەتىلىمى بىشكەك- قاراقول باعىتىنداعى ۇشاق بورتىندا ءوتتى. بۇل تۋرالى مادەنيەت، اقپارات جانە جاستار ساياساتى مينيسترلىگى حابارلادى، دەپ جازادى كابار.
كورسەتىلىمنىڭ نەگىزگى بولىگىندە قىرعىزستاندىق تانىمال ديزاينەردىڭ اۆتورلىق توپتاماسى ۇسىنىلدى.
ديزاينەر ۇزاق جىلدار بويى قىرعىزدىڭ ءداستۇرلى ويۋ-ورنەكتەرى مەن ەتنيكالىق ەلەمەنتتەرىن زاماناۋي ستيلدە ۇيلەستىرىپ، ۇلتتىق مادەنيەتتى حالىقارالىق دەڭگەيدە ناسيحاتتاپ كەلەدى.
ءسان كورسەتىلىمى تىكەلەي ۇشۋ بارىسىندا ءوتتى: مودەلدەر ۇشاق سالونىندا ءجۇرىپ، توپتامانى تانىستىردى. ءىس-شاراعا كاسىبي مودەلدەرمەن قاتار تانىمال بلوگەرلەر مەن ارتىستەر قاتىستى. جوبانىڭ ەرەكشەلىگى - ونىڭ توسىن فورماتى بولدى، ويتكەنى كەيبىر جولاۋشىلار ءۇشىن كورسەتىلىم كۇتپەگەن سىيعا اينالدى.
جوبانىڭ يدەولوگى ءارى باستاماشىسى - رەجيسسەر، قىرعىز رەسپۋبليكاسىنىڭ مادەنيەت سالاسىنىڭ ۇزدىگى ولەسيا سەميكوز.
ايتا كەتەيىك، بۇل جوبا تەك قىرعىزستاندا عانا ەمەس، بۇكىل وڭىردە العاش رەت جۇزەگە اسىرىلىپ، ەلدىڭ كرەاتيۆتى يندۋستريالارىنىڭ الەۋەتىن كورسەتتى.
