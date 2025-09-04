الاياقتىق ونلاين ويىندارعا دا جەتتى - پوليسيا
قىزىلوردا. KAZINFORM - قىزىلوردا وبلىسىندا جىل باسىنان بەرى ينتەرنەت الاياقتىقتىڭ 422 دەرەگى تىركەلدى. بيىل ەسەپتى كەزەڭدە بۇل كورسەتكىش 222 بولعان.
وبلىستىق پوليتسيا دەپارتامەنتى حالىق اراسىندا ساقتىق شارالارىن ۇزبەي جۇرگىزسە دە، الاياقتاردىڭ قۇرىعىنا تۇسكەندەر ازايماي تۇر.
- بۇل - جاي عانا سان ەمەس، 422 ادام ارام نيەتتىلەرگە الدانىپ، ماڭداي تەر اقىسىنان ايىرىلدى دەگەن ءسوز. وسى قىلمىسقا قاتىستى دروپپەر، دروپپوۆود ۇعىمدارى پايدا بولدى. دروپپەر قىلمىسقا كومەك كورسەتۋشى نەمەسە قاتىسۋشى دەگەن ماعىنانى بىلدىرەدى. ولاردىڭ باسىم بولىگى - جاستار، ياعني ستۋدەنتتەر مەن جۇمىسسىزدار. سەبەبى ولار الەۋمەتتىك جەلىدە كوپ وتىرادى. سونداعى جالعان جارنامالارعا سەنىپ، بانك كارتالارىن نەمەسە ەسەپشوتتارىن الاياقتارعا بەرەدى. ادەتتە الاياقتار Instagram, Telegram, Facebook الەۋمەتتىك جەلىلەرىندە جۇمىس ۇسىنادى. شارتى وپ-وڭاي، ءسىز بانكومات كارتوچكاسىن نەمەسە رەكۆيزيتىن بەرەسىز، ال سىزگە ءار اۋدارىمنان 5 مىڭنان 50 مىڭعا دەيىن اقشا تولەۋگە ۋادە بەرەدى. شىن مانىندە قىلمىسكەرلەر ونى الدانعان ادامداردان نەمەسە ەسىرتىكى اينالىمىنان تۇسەتىن زاڭسىز قاراجاتقا قول جەتكىزۋ ءۇشىن قولدانادى، - دەدى دەپارتامەنتتىڭ باسقارما باستىعىنىڭ ورىنباسارى تيمۋر حاميتوۆ.
ال دروپپوۆود ءوز ورتاسىندا «بارلىعى زاڭدى» دەگەن جالعان جەلەۋمەن ادامداردىڭ بانك كارتالارىن يەمدەنەدى نەمەسە ولاردىڭ اتىنان بانكتىك قوسىمشالار اشىپ، قىلمىسكەرلەرگە ۇسىنادى.
بالالار باس كوتەرمەي وينايتىن «Free fier» ، «PUBG» سياقتى ونلاين ويىنداردى دا بايقاماسا بولمايدى.
- ونى ءبىر- ءبىرىن تانىمايتىن ادامدار ءبىر جۇيەدە ويناي بەرەدى. ويىن بارىسىندا ءبىر- بىرىمەن سويلەسە الادى. ويىنشىلار اراسىنداى الاياقتار ويىنعا بەيىم بالالارعا «اناڭدى جاقسى كورسەڭ، توسىن سىي جاسا» دەپ الداپ حابارلاما جازادى. ويىنعا قاجەتتى قۇرال-سايمانى مەن كۇشتى كەيىپكەرلەرى بار اككاۋنت بەرەتىنىن ايتىپ، قىزىقتىرا باستايدى. ءارى قاراي ءتۇننىڭ ەكىنشى جارتىسىندا WhatsApp جەلىسى ارقىلى بالاعا جازىپ، «اتا- اناڭ نەمەسە اتا-اجەڭ ۇيىقتاعان بولسا، بىلدىرمەي تەلەفونىن، بانك كارتوچكالارىن جاسىرىن الىپ كەل» دەپ نۇسقاۋ بەرىپ، ىشىندەگى قاراجاتتارىن ۇرلايدى، - دەدى تيمۋر حاميتوۆ.
ەسكە سالساق، ەلىمىزدە سوڭعى بەس جىلدا 86 مىڭ ادام قارجى پيراميداسىنا كىرىپ، 37 ميلليارد تەڭگەسىنەن ايىرىلدى.