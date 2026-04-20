گۋاڭجوۋ جارمەڭكەسىندەگى شەتەلدىك ساتىپ الۋشىلار سانى رەكوردتىق دەڭگەيگە جەتتى
استانا. KAZINFORM - جەكسەنبى كۇنى قىتايدىڭ وڭتۇستىگىندەگى گۋاڭدۋڭ پروۆينسياسىنىڭ گۋاڭجوۋ قالاسىندا 139- قىتاي يمپورت جانە ەكسپورت جارمەڭكەسىنىڭ (گۋاڭجوۋ نەمەسە كانتون جارمەڭكەسى) ءبىرىنشى كەزەڭى اياقتالدى، دەپ حابارلايدى شينحۋا اگەنتتىگى.
العاشقى كەزەڭگە شەتەلدىك ساتىپ الۋشىلار رەكوردتىق دەڭگەيدە قاتىستى. بۇل تۋرالى جارمەڭكەنى ۇيىمداستىرۋشى قىتايدىڭ سىرتقى ساۋدا ورتالىعى حابارلادى.
رەسمي مالىمەتتەرگە سايكەس، جەكسەنبى كۇنى ساعات 17:00-دەگى جاعداي بويىنشا وفلاين فورماتتاعى جارمەڭكەگە 216 ەل مەن وڭىردەن شامامەن 167 مىڭ ساتىپ الۋشى قاتىسقان. بۇل كورسەتكىش الدىڭعى جارمەڭكەنىڭ وسى كەزەڭىمەن سالىستىرعاندا 5,9 پايىزعا جوعارى.
ۇيىمداستىرۋشىلاردىڭ ايتۋىنشا، مۇنداي جوعارى قاتىسۋ كورسەتكىشى - جارمەڭكەنىڭ العاشقى كەزەڭى تاريحىنداعى ەڭ جوعارعى ناتيجە. بۇل قىتايدىڭ سىرتقى ساۋداسىنىڭ تۇراقتىلىعى مەن ومىرشەڭدىگىن ايعاقتايدى. «الدىڭعى قاتارلى وڭدەۋشى ونەركاسىپ» تاقىرىبىنا ارنالعان ءبىرىنشى كەزەڭدە 25 مىڭنان استام ستەند قويىلىپ، 12 مىڭنان اسا ەكسپونەنت ءوز ونىمدەرىن ۇسىندى.
بيىل جارمەڭكە ءۇش كەزەڭگە ءبولىنىپ وتكىزىلەدى جانە 5-مامىرعا دەيىن جالعاسادى. 23-27-ساۋىرگە جوسپارلانعان ەكىنشى كەزەڭ «ساپالى تۇرمىستىق ءومىر» تاقىرىبىنا ارنالماق. وندا قۇرىلىس ماتەريالدارى، جيھاز، تۇرمىستىق زاتتار، سىيلىقتار مەن دەكور ونىمدەرى ۇسىنىلادى.
گۋاڭجوۋ جارمەڭكەسى 1957 -جىلى قۇرىلعان جانە جىلىنا ەكى رەت گۋاڭجوۋ قالاسىندا وتەدى. بۇل قىتايداعى ەڭ ۇزاق ۋاقىت بويى وتكىزىلىپ كەلە جاتقان كەشەندى حالىقارالىق ساۋدا كورمەسى سانالادى جانە ەلدىڭ سىرتقى ساۋداسىنىڭ جاعدايىن كورسەتەتىن ماڭىزدى ينديكاتورلاردىڭ ءبىرى.
