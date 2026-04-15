ۆاشينگتونداعى يزرايل-ليۆان كەزدەسۋى نەنى اڭعارتادى
استانا. KAZINFORM - يزرايل مەن ليۆان 30 جىلدىق ۇزىلىستەن كەيىن ۆاشينگتوندا تىكەلەي ديالوگ الاڭىنا شىقتى. ا ق ش مەملەكەتتىك دەپارتامەنتىندە وتكەن باسقوسۋدا قانداي ماسەلەلەر كوتەرىلدى جانە بۇل قادام الداعى ساياسي ۇدەرىستەرگە قالاي ىقپال ەتۋى مۇمكىن؟
ساۋالداردىڭ جاۋابىن Kazinform اگەنتتىگىنىڭ تاياۋ شىعىستاعى مەنشىكتى ءتىلشىسى تارقاتتى.
15-ءساۋىر كۇنى ۆاشينگتونداعى ا ق ش مەملەكەتتىك دەپارتامەنتىندە بۇعان دەيىن ەلەستەتۋگە قيىن بولعان كەزدەسۋ ءوتتى. يزرايل مەن ليۆان ەلشىلەرى ا ق ش مەملەكەتتىك حاتشىسى ماركو رۋبيونىڭ جەكە قاتىسۋىمەن ءبىر ۇستەل باسىندا شامامەن ەكى ساعات بويى كەلىسسوز جۇرگىزدى. قوس تاراپتىڭ سوڭعى رەت تىكەلەي كەزدەسكەنىنە 1993-جىلدان بەرى 30 جىلدان استام ۋاقىت وتكەن ەدى.
سوندىقتان ۆاشينگتون بۇل باسقوسۋدى تاريحي ءسات رەتىندە باعالادى. دەگەنمەن، تاياۋ شىعىستا مۇنداي سيمۆولدىق قادامدار ناقتى جاعدايمەن ۇيلەسە بەرمەيدى. بۇل قايشىلىق ءدال سول كۇنگى وقيعالار ارقىلى ايقىن كورىندى. سەبەبى ديپلوماتيالىق ديالوگ قاتار ءجۇرىپ جاتقان ساتتە «حەزبوللا» يزرايلدىڭ سولتۇستىگىن اتقىلادى، گاليلەيا ايماعىندا اۋە دابىلدارى قوسىلدى. ال ليۆاننىڭ وڭتۇستىگىندە ءيزرايلدىڭ اۋە سوققىلارى جالعاسىپ جاتتى.
30 جىلدان كەيىنگى العاشقى ديالوگ
ءۇش تاراپتىڭ قورىتىندى بىرلەسكەن مالىمدەمەسىندە كەزدەسۋ «ناتيجەلى پىكىر الماسۋ» دەپ سيپاتتالدى. ديپلوماتيالىق تىلگە تەرەڭ ۇڭىلمەيتىن وقىرمان ءۇشىن بۇل سوزدەر ازىرگە ناقتى بەيبىت كەلىسسوز باستالدى دەگەندى دە، تۇپكىلىكتى كەلىسىم بار دەگەندى دە بىلدىرمەيدى.
قۇجات مازمۇنىنا سايكەس، يزرايل مەن ليۆان الداعى كەلىسسوزدەردىڭ ۋاقىتى مەن ورنى ءالى انىقتالماعانىمەن، مۇنداي فورماتقا قاتىسۋعا دايىن ەكەندەرىن راستادى.
دەگەنمەن بۇل قادام وتە ساق جاعدايدا ءوتتى. سەبەبى يزرايل مەن ليۆان ونداعان جىل بويى رەسمي تۇردە سوعىس جاعدايىندا ءومىر ءسۇرىپ كەلەدى. ولاردىڭ اراسىندا ديپلوماتيالىق قاتىناس تا، تۇراقتى تىكەلەي بايلانىس ارنالارى دا جوق. ءتىپتى ۆاشينگتونداعى كەزدەسۋدە دە ەلشىلەر كوپشىلىك الدىندا قول الىسقان جوق. الايدا بۇل ديستانتسيانى امەريكالىق تاراپ الدىن الا ەسكەرگەن ەدى.
سوعان قاراماستان، ءار تاراپتىڭ ۇستانىمى انىق كورىندى. يزرايل ەلشىسى يەحيەل لەيتەر كەلىسسوزدەر «مۇمكىندىگىنشە جاقسى ءوتتى» دەپ باعالاپ، ولاردىڭ جاقىن ۋاقىتتا جالعاساتىنىنا ءۇمىت ءبىلدىردى. ال ليۆاندىق دەلەگاتسيا وكىلى نادا حامادە مواۆاد ءوز كەزەگىندە بەيرۋتتىڭ باستى تالابىن - اتىستى توقتاتۋ مەن قونىس اۋدارعان تۇرعىنداردى ۇيلەرىنە قايتارۋ ماسەلەسىن قايتا راستاۋمەن شەكتەلدى.
ساراپشىلاردىڭ پىكىرىنشە، ناقتى كەلىسىمدەر بولماسا دا، كەزدەسۋ ماڭىزدى سيگنال بولدى. ويتكەنى يزرايل بۇعان دەيىن ليۆانمەن تىكەلەي ديالوگتان باس تارتىپ كەلگەن. سوندىقتان كەلىسسوز ۇستەلىنە وتىرۋدىڭ ءوزى بولاشاق ۇدەرىستىڭ باستالۋىنا جول اشاتىن قادام رەتىندە باعالانادى.
كەزدەسۋگە نە تۇرتكى بولدى؟
كەزدەسۋدىڭ ءدال 2026-جىلدىڭ ساۋىرىندە ءوتۋىن ءبىر عانا سەبەپپەن ءتۇسىندىرۋ قيىن. بىرنەشە فاكتور ءبىر ۋاقىتتا توعىسىپ، ساياساتتانۋشىلار مەن ديپلوماتتار «مۇمكىندىكتەر تەرەزەسى» دەپ اتايتىن ەرەكشە ءساتتى قالىپتاستىردى.
ەڭ الدىمەن، باستى العىشارتتاردىڭ ءبىرى - «حەزبوللانىڭ» السىرەۋى. 2023-جىلى گازا سەكتورىنداعى سوعىستان كەيىن باستالعان، ەكى جىلدان استام ۋاقىتقا سوزىلعان يزرايل سوققىلارى ۇيىمنىڭ باسشىلىعىنا، اسكەري ينفراقۇرىلىمىنا جانە جالپى الەۋەتىنە ايتارلىقتاي سوققى بەردى. وسى كەزەڭدە ونىڭ نەگىزگى تىرەگى سانالاتىن يران دا السىرەدى. ونىڭ ۇستىنە اقپاندا تەگەرانعا جاسالعان امەريكالىق-يزرايلدىك سوققى سالدارىنان جوعارعى كوشباسشى ءالي حامەنەيدىڭ قازا تابۋى ەلدىڭ ساياسي جۇيەسىنە اۋىر اسەر ەتتى.
سونىمەن قاتار ديپلوماتيالىق احۋال دا وزگەردى. وتكەن اپتادا يسلامابادتا جاسالعان امەريكالىق- يراندىق ءبىتىم ءبىر جاعىنان جاڭا مۇمكىندىك اشسا، ەكىنشى جاعىنان تاراپتارعا قىسىم ءتۇسىردى. تەگەران بۇل كەلىسىمگە ليۆاندى دا قوسۋعا تىرىسىپ، ونى كەز كەلگەن مامىلەنىڭ نەگىزگى شارتى رەتىندە ۇسىندى. الايدا ۆاشينگتون مەن تەل-اۆيۆ ۇستانىمدى قابىلداماي، ليۆان ماسەلەسىن جەكە فورماتتا قاراستىرۋدى ءجون كوردى.
ناتيجەسىندە جاعداي كۇردەلەنىپ، ورتاق كەلىسىمگە كەلۋ مۇمكىن بولماي قالدى. يزرايل ليۆانعا سوققىلارىن جالعاستىردى، ال وسى احۋالدا بينيامين نەتانياحۋ بەيرۋتپەن تىكەلەي كەلىسسوزدەرگە بارۋعا كەلىستى. وسىلايشا ليۆان ماسەلەسى امەريكالىق-يراندىق كونتەكستەن ءبولىنىپ، جەكە ەكىجاقتى ارناعا ءوتتى.
ليۆان ىشىندەگى ساياسي وزگەرىستەر دە بۇل پروتسەستى جىلدامداتتى. پرەزيدەنت دجوزەف اۋن باسقاراتىن جاڭا ۇكىمەت «حەزبوللا» يزرايلگە قارسى اتىستى قايتا باستاپ، ەلدى جاڭا قاقتىعىسقا تارتقاننان كەيىن بۇل توپتان بىرتىندەپ الشاقتاي باستادى.
قوعامدىق پىكىر دە بىركەلكى ەمەس. وتكەن جىلعى Gallup ساۋالناماسى ليۆاندىقتاردىڭ 79 پايىزى قارۋ تەك مەملەكەتتىك ارميانىڭ قولىندا بولۋى ءتيىس دەپ سانايتىنىن كورسەتسە، ليۆاندىق زەرتتەۋلەر ورتالىعىنىڭ دەرەگىنشە، 58 پايىزى ۇلتتىق قورعانىس ستراتەگياسى قابىلدانباي تۇرىپ «حەزبوللانى» قارۋسىزداندىرۋعا قارسى شىققان.
بۇعان قوسا وتكەن ايدا ليۆان بيلىگىنىڭ يران ەلشىسىن ەلدەن شىعارۋى دا جاعدايدى ۋشىقتىردى. ەلشى ەلدەن كەتۋدەن باس تارتقانىمەن، وقيعا يران ىقپالىنىڭ ليۆاندا قانشالىقتى تەرەڭ ەكەنىن كورسەتتى.
ال ءيزرايلدىڭ العاش رەت پارلامەنت سپيكەرى نابيح بەرري جەتەكشىلىك ەتەتىن «امال» شيت قوزعالىسىنا سوققى جاساۋى ماڭىزدى وقيعا بولدى. «حەزبوللانىڭ» ۇزاق جىلعى وداقتاسى سانالاتىن كۇش ليۆان ساياساتىندا تەپە- تەڭدىك ۇستاپ كەلگەن ەدى. سوندىقتان سوققى يزرايلدىڭ ەندى تەك «حەزبوللانى» ەمەس، ونىڭ ساياسي تىرەك جۇيەسىن دە نىساناعا الىپ وتىرعانىن اڭعارتتى.
«حەزبوللا» فەنومەنى: اسكەري قۇرىلىمنان ساياسي جۇيەگە دەيىن
كەلىسسوزدەردىڭ كۇردەلىلىگىن ءتۇسىنۋ ءۇشىن الدىمەن «حەزبوللانىڭ» تاكتيكاسى مەن تابيعاتىنا نازار اۋدارۋ قاجەت. بۇل ۇيىمدى ءبىرجاقتى سيپاتتاۋ قيىن. باتىس مەدياسى ونى كوبىنە تەرروريستىك قۇرىلىم رەتىندە كورسەتسە، يران مەن اراب اقپارات قۇرالدارى ونى قارسىلاسۋ قوزعالىسى رەتىندە باعالايدى. ال شىن مانىندە، ساياسي انىقتامالاردان تىس ونىڭ قۇرىلىمى الدەقايدا كۇردەلى.
ۇيىم 1982-جىلى ءيزرايلدىڭ ليۆانعا باسىپ كىرۋى كەزىندە يراننىڭ تىكەلەي قولداۋىمەن پايدا بولدى. باستاپقىدا وككۋپاتسياعا قارسى قارۋلى قارسىلىق رەتىندە قۇرىلعان «حەزبوللا» ۋاقىت وتە كەلە تەك اسكەري كۇش ەمەس، پارلامەنتتە وكىلدىگى بار ساياسي پارتياعا جانە كەڭ الەۋمەتتىك ينفراقۇرىلىمى بار ۇيىمعا اينالدى.
اسىرەسە ليۆاننىڭ شيتتەر تىعىز قونىستانعان ايماقتارىندا، مەملەكەت ينستيتۋتتارى ءالسىز بولعان كەزەڭدەردە «حەزبوللا» اۋرۋحانالار، مەكتەپتەر جانە ءتۇرلى الەۋمەتتىك نىساندار سالىپ، ىقپالىن كۇشەيتتى. سونىڭ ناتيجەسىندە شييت قوعامىنىڭ ەداۋىر بولىگى ءۇشىن ول قاۋىپ ەمەس، كەرىسىنشە قورعان رەتىندە قابىلدانادى.
وسى سەبەپتى «حەزبوللانى» قارۋسىزداندىرۋ ليۆان ارمياسى ءۇشىن ەل ىشىندەگى ءبىر قاۋىمعا قارسى شىعۋمەن تەڭ بولار ەدى. بەيرۋتتاعى كارنەگي ورتالىعىنىڭ اعا رەداكتورى مايكل يانگتىڭ پىكىرىنشە، بۇل وڭاي جۇزەگە اساتىن قادام ەمەس.
- ليۆان ارمياسى ءاربىر شيتتىڭ ۇيىنە كىرىپ، قارۋدى تارتىپ الا المايدى. قارۋ-جاراق شوعىرلانعان اۋدانداردى تولىق «تازالاۋ» دا مۇمكىن ەمەس. مۇنداي ارەكەت ازاماتتىق سوعىسقا ۇلاسۋ قاۋپىن تۋدىرادى، - دەيدى ول.
بۇعان قوسا ماسەلەنىڭ تاعى ءبىر ماڭىزدى قىرى بار. ول - وڭىرلىك قۇرىلىم. «حەزبوللا» يران قولدايتىن «قارسىلىق تۇسىنىڭ» ءبىر بولىگى سانالادى. بۇل جۇيەگە گازا سەكتورىنداعى حاماس، يراكتاعى قارۋلى جاساقتار جانە يەمەندەگى حۋسيتتەر كىرەدى. سوڭعى جىلدارى توپتاردىڭ بارلىعى ەلەۋلى سوققى العانىمەن، ەشقايسىسى تولىق جويىلعان جوق.
زەرتتەۋشىلەردىڭ پىكىرىنشە، قارۋلى كۇرەس «حەزبوللانىڭ» جاي عانا قۇرالى ەمەس، ونىڭ ءومىر ءسۇرۋىنىڭ نەگىزگى ءمانى بولىپ سانالادى. سوندىقتان ونى قارۋسىزداندىرۋ تۋرالى ماسەلە تەك اسكەري نەمەسە ساياسي سۇراق ەمەس، تۇپتەپ كەلگەندە ۇيىمنىڭ بولاشاقتا ساقتالىپ قالۋ-قالماۋىنا قاتىستى ءتۇيىن بولىپ قالا بەرەدى.
بىتىمنەن كەيىنگى سوعىس
قازىرگى كەلىسسوزدەر بۇعان دەيىن ءساتسىز اياقتالعان ۇدەرىستىڭ كولەڭكەسىندە ءوتىپ جاتىر. سوندىقتان ولاردىڭ ناقتى پەرسپەكتيۆاسىن باعالاۋ ءۇشىن وتكەن تاجىريبەنى ەسكەرۋ دە ماڭىزدى.
اتاپ ايتقاندا، 2024-جىلدىڭ قاراشاسىندا بايدەن اكىمشىلىگىنىڭ دەلدالدىعىمەن جاسالعان اتىستى توقتاتۋ تۋرالى كەلىسىم سول كەزدە العا جاسالعان ەلەۋلى قادام رەتىندە قابىلدانعان ەدى. ول «حەزبوللانىڭ» ليۆاننىڭ وڭتۇستىگىنەن شىعۋىن، ۇيىمدى قارۋسىزداندىرۋدى جانە ليۆان ارمياسىنىڭ شەكارا بويىنا ورنالاسۋىن كوزدەگەن. الايدا ۋاقىت وتە كەلە ونىڭ ءىس جۇزىندە جۇمىس ىستەمەيتىنى بەلگىلى بولدى.
وعان بىرنەشە سەبەپ اسەر ەتتى. ءبىر جاعىنان، قارجى تاپشىلىعى مەن ساياسي شەكتەۋلەرگە بايلانىستى ليۆان ارمياسى «حەزبوللامەن» اشىق قاقتىعىسقا بارۋعا تاۋەكەل ەتپەدى. ەكىنشى جاعىنان، يزرايل تاراپىنىڭ باعالاۋىنشا، قارۋدى تاركىلەۋگە باعىتتالعان قاتاڭ شارالاردىڭ ورنىنا «كونسەنسۋسقا نەگىزدەلگەن ءتاسىل» قولدانىلىپ، ءبىرقاتار اۋماقتاردا تەكسەرۋ جۇرگىزىلمەي قالعان.
سونىڭ سالدارىنان «حەزبوللانىڭ» يزرايل شەكاراسىنا جاقىن اۋماقتارداعى جاسىرىن پوزيتسيالارى ساقتالىپ قالدى. ال پاراللەل تۇردە يزرايل ليۆان اۋماعىنا كۇن سايىن اۋە سوققىلارىن جالعاستىردى. ب ۇ ۇ- نىڭ ليۆانداعى ۋاقىتشا كۇشتەرىنىڭ دەرەگىنشە، اتىستى توقتاتۋ كەزەڭىندە يزرايل تاراپىنان 10 مىڭنان استام بۇزۋشىلىق تىركەلگەن.
ال «حەزبوللا» ءوز كۇشتەرىن ليۆاننىڭ وڭتۇستىگىنەن تولىق شىعارعان جوق. وسىلايشا كەلىسىم قاعاز جۇزىندە بولعانىمەن، ناقتى ىسكە اسپادى. وندا ناقتى مەرزىمدەر دە، ورىندالۋىن باقىلاۋدىڭ ءتيىمدى تەتىگى دە قاراستىرىلماعان ەدى.
ناتيجەسىندە جاعداي قايتادان شيەلەنىستى. بيىلعى جىلدىڭ اقپانىندا حامەنەيدىڭ قازا تابۋىنان كەيىن «حەزبوللا» اتىستى قايتا باستادى، ال يزرايل ليۆاندا كەڭ اۋقىمدى شابۋىل وپەراتسياسىن جۇرگىزدى. وسىلايشا ءبىتىم تۇجىرىمداماسى تولىق كۇيرەدى. الايدا بۇل جولى قايشىلىقتار بۇرىنعىدان تەرەڭ سيپات الىپ وتىر، شىعىن كولەمى دە شاش ەتەكتەن.
تاراپتاردىڭ ۇستانىمى قانداي؟
كەزدەسۋ قورىتىندىسى بويىنشا بىرلەسكەن مالىمدەمە قابىلدانعانىمەن، ءبىرىزدى تۇجىرىمدارىنىڭ استارىندا تاراپتاردىڭ ءتۇرلى ۇستانىمدارى جاتىر.
ليۆان ءۇشىن باستى باسىمدىق - اتىستى توقتاتۋ. سەبەبى مۇندا 2 مىڭنان استام ادام قازا تاۋىپ، 1 ميلليوننان استام تۇرعىن قونىس اۋدارۋعا ءماجبۇر بولعان. ەلدىڭ وڭتۇستىگىندەگى سوڭعى جۇمىس ىستەپ تۇرعان اۋرۋحانا كەلىسسوز وتكەن كۇنى زاقىمدانعان. وسى جاعدايدا ليۆان تاراپى «حەزبوللانى» قارۋسىزداندىرۋدى ۇزاق مەرزىمدى ماقسات رەتىندە قاراستىرعانىمەن، ەڭ الدىمەن سوعىس قيمىلدارى توقتاتىلۋى ءتيىس دەگەن تالاپتى العا تارتادى.
- 2024-جىلعى قاراشاداعى سوعىس قيمىلدارىن توقتاتۋ تۋرالى كەلىسىمدى تولىق ورىنداۋدىڭ شۇعىل قاجەتتىگىن تاعى دا اتاپ ءوتتىم، - دەدى ليۆان ەلشىسى حامادە مواۆاد كەزدەسۋدەن كەيىن.
ال يزرايل كەرىسىنشە ۇستانىمدا بولىپ، كەلىسسوزدەرگە اتىستى توقتاتۋعا الدىن الا كەلىسۋ جونىندەگى نۇسقاۋسىز كەلگەن. يزرايل ەلشىسى لەيتەر ۇزاق مەرزىمدى ستراتەگياعا، ناقتى شەكارالاردى ايقىنداۋعا جانە مەملەكەتكە جات بارلىق قارۋلى قۇرىلىمداردى قارۋسىزداندىرۋعا باسىمدىق بەرەتىنىن ايتتى.
سونىمەن قاتار ول بولاشاق ناتيجەنى 2020-جىلى يزرايل بىرنەشە اراب ەلدەرىمەن جاساعان اۆراام كەلىسىمدەرىمەن سالىستىرىپ، ايماقتىق ديپلوماتيانىڭ كەڭىرەك مودەلىن مەڭزەدى.
ا ق ش ءوز كەزەگىندە بۇل ۇدەرىستى تەك ەكىجاقتى قاقتىعىس دەڭگەيىندە ەمەس، ودان دا كەڭ ستراتەگيالىق كونتەكستتە قاراستىرادى.
- ا ق ش كەز كەلگەن اتىستى توقتاتۋ تۋرالى كەلىسىم ەكى ۇكىمەت اراسىندا، ا ق ش- تىڭ دەلدالدىعىمەن جاسالۋى ءتيىس ەكەنىن راستادى، - دەلىنگەن بىرلەسكەن مالىمدەمەدە.
Axios دەرەگىنشە، بۇل تۇجىرىم يراننىڭ ىقپالى ارقىلى جاسالاتىن كەز كەلگەن بىتىمگە جول بەرىلمەۋى ءتيىس دەگەن ساياسي سيگنال رەتىندە باعالانعان.
كەلىسسوزدەگى كولەڭكەلى ىقپال
ۆاشينگتونداعى كەلىسسوزگە يران تىكەلەي قاتىسپاسا دا، قاقتىعىستا ونىڭ ىقپالى ءالى دە ساقتالىپ وتقانىن ايتۋ كەرەك. تەگەران ليۆان ماسەلەسىن يسلامابادتا جاسالعان امەريكالىق-يراندىق ءبىتىم اياسىندا قاراستىرۋعا تىرىستى. ونىڭ ناقتى سەبەبى بار. يران تاراپىنىڭ پىكىرىنشە، «حەزبوللانى» ا ق ش- پەن جاسالعان كەلىسىمگە ەنگىزۋ يزرايلدىڭ ليۆانداعى اسكەري ارەكەتتەرىن جالعاستىرۋىنا قۇقىقتىق نەگىزدى السىرەتەدى.
الايدا ۆاشينگتون مەن تەل-اۆيۆ ونى قابىلدامادى. ولار ليۆان ماسەلەسى بولەك قاراستىرىلىپ، تەك ەكىجاقتى فورماتتا شەشىلۋى تيىستىگىن ناقتى جەتكىزدى. وسىلايشا يراننىڭ بۇل باعىتتاعى ديپلوماتيالىق تالپىنىسى شەكتەلدى.
ناتيجەسىندە يران ا ق ش مەملەكەتتىك دەپارتامەنتى وكىلىنىڭ سوزىمەن ايتقاندا، «ليۆاننىڭ قورعاۋشىسى» رەتىندە ارەكەت ەتۋ مۇمكىندىگىنەن ايىرىلدى. دەگەنمەن بۇل يران ىقپالىنىڭ تولىق جويىلعانىن بىلدىرمەيدى. «حەزبوللا» ءالى دە تەگەران تاراپىنان قارجىلاندىرىلىپ، ساياسي جانە اسكەري تۇرعىدا باعىتتالىپ وتىر.
بەيرۋتتاعى يران ەلشىسى رەسمي تۇردە ەلدەن شىعارىلعانىمەن، ول ليۆاننان كەتۋدەن باس تارتتى. ال «حەزبوللانىڭ» ۇستانىمى بۇل پروتسەستە ايقىن كۇيىندە قالدى.
- ءبىز ولاردىڭ كەلىسكەنىنە باعىنبايمىز، - دەدى «حەزبوللانىڭ» ساياسي كەڭەسىنىڭ مۇشەسى ۆافيك سافا كەزدەسۋدىڭ قارساڭىندا.
وسى ۇستانىمعا ساي توپ كەلىسسوزدەردەن الشاق قالىپ قانا قويماي، پاراللەل تۇردە يزرايل اۋماعىنا راكەتالىق سوققىلارىن جالعاستىردى. كەزدەسۋ وتكەن كۇنى كەمىندە 24 شابۋىلعا جاۋاپكەرشىلىك العانى دا ايتىلدى. بۇل «حەزبوللانىڭ» ءوز قاتىسۋىنسىز جاسالعان كەز كەلگەن كەلىسىمدى زاڭدى دەپ مويىندامايتىنىن جانە پروتسەستىڭ بارىسىنا سىرتتاي قىسىم ارقىلى دا اسەر ەتىپ وتىرعانىن كورسەتەدى.
الدا نە بولادى؟
قورىتىندىلاي ايتقاندا، ۆاشينگتونداعى كەزدەسۋ ازىرگە نەگىزگى ماسەلەلەردىڭ ەشقايسىسىن شەشكەن جوق. يزرايل اتىستى توقتاتۋعا كەلىسپەدى، ليۆان «حەزبوللانى» قارۋسىزداندىرۋ بويىنشا ناقتى جوسپار ۇسىنا المادى. ال «حەزبوللانىڭ» ءوزى بولسا، مۇنداي كەلىسسوزدەرگە باعىنبايتىنىن اشىق ءبىلدىردى.
سوعان قاراماستان، كەزدەسۋدى تولىقتاي ناتيجەسىز دەپ باعالاۋ دۇرىس ەمەس. ويتكەنى حالىقارالىق تاجىريبەدە ءدال وسىنداي العاشقى، الدىن الا بايلانىستار كەيىنىرەك اۋقىمدى كەلىسسوزدەرگە جول اشقان جاعدايلار از ەمەس.
ەندىگى ۇدەرىستىڭ باعىتى تاراپتاردىڭ ىمىراعا كەلۋگە قانشالىقتى دايىن بولاتىنىنا بايلانىستى.
