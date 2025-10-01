ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    22:56, 01 - قازان 2025 | GMT +5

    ادىلبەك مۋسين ازيا چەمپيوناتىندا جەڭىمپاز اتاندى

    استانا. KAZINFORM - قازاقستاندىق ءجۇزۋشى ادىلبەك مۋسين ءۇندىستاننىڭ احمەداباد قالاسىندا ءوتىپ جاتقان ازيا چەمپيوناتىندا جەڭىمپاز اتاندى.

    Әділбек Мусин
    Фото: ҚР ҰОК

    ول 50 مەترگە باتتەرفلياي ادىسىمەن جۇزۋدە التىن مەدال يەلەنىپ، 23.74 ەسەبىمەن مارەگە 1-بولىپ جەتتى.

    شەشۋشى جارىستا تاعى ءبىر وتانداسىمىز ماكسيم سكازوبتسوۆ (23.90) ءۇشىنشى ورىنعا تابان تىرەدى.

    وسى باعدارلاما بويىنشا ايەلدەر اراسىندا وتكەن جارىستا سوفيا ابۋباكىروۆا مارە سىزىعىن ەكىنشى، سوفيا سپودارەنكو ءۇشىنشى بولىپ كەستى.

    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
