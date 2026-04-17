اۋەدەگى پلاسكارت: ۇشاقتاردا ۇيىقتاۋعا ارنالعان كاپسۋلالار پايدا بولدى
استانا. KAZINFORM - جاڭا زەلانديانىڭ Air New Zealand اۋە كومپانياسى الىس قاشىقتىققا ۇشاتىن رەيستەرگە ارنالعان ەرەكشە جوبانى ۇسىندى.
Skynest دەپ اتالاتىن جوبا جولاۋشىلارعا ۇشاق ىشىندە ارنايى ۇيىقتاۋ كاپسۋلالارىن پايدالانۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
جاڭا قىزمەت العاش رەت قاراشا ايىندا ىسكە قوسىلادى. ونى وكلەند پەن نيۋ-يورك اراسىنداعى 17 ساعاتقا سوزىلاتىن ۇزاق رەيستەردە قولدانۋعا بولادى. ال برونداۋ 18-مامىردان باستاپ اشىلادى.
ۇشاق ىشىندەگى «شاعىن قوناق ءۇي»
Skynest - ەكى قاباتتى توسەكپەن جابدىقتالعان شاعىن ۇيىقتاۋ كاپسۋلالارى. ءار ورىن جولاۋشىنىڭ جايلىلىعى ءۇشىن قاجەتتىنىڭ بارلىعىمەن قامتىلعان:
جەكە پەردە (قۇپيالىلىق ءۇشىن)؛
جارىق؛
تازا توسەك-ورىن؛
ۇيقى بەتپەردەسى؛
كۇتىم قۇرالدارى؛
قۇلاققاپتار (بەرۋشي) مەن ارنايى شۇلىقتار.
التى كاپسۋلانىڭ بارلىعى جاڭا Boeing 787-9 Dreamliner ۇشاعىنىڭ ءدالىز بولىگىنە ورنالاستىرىلادى.
قوسىمشا قىزمەت رەتىندە ۇسىنىلادى
بۇل قىزمەت نەگىزگى بيلەتكە كىرمەيدى. جولاۋشىلار ادەتتەگىدەي ورىن ساتىپ الىپ، Skynest-تى قوسىمشا اقىعا پايدالانا الادى.
ءتورت ساعاتتىق دەمالىس سەانسىنىڭ باعاسى شامامەن 495 جاڭا زەلانديالىق دوللار (شامامەن 139 مىڭ تەڭگە). ءار جولاۋشى رەيس بارىسىندا كاپسۋلانى تەك ءبىر رەت پايدالانا الادى.
شەكتەۋلەر دە بار
اۋە كومپانياسى ناقتى تالاپتار دا ەنگىزگەن:
كاپسۋلالار بالالارعا ارنالماعان؛
ىشىندە وتىرىپ دەمالۋعا بولمايدى؛
ەكى ادام بىرگە ۇيىقتاي المايدى؛
تاماق اكەلۋگە تىيىم سالىنعان.
سونداي-اق جولاۋشىلارعا حوش ءيىستى ءاتىردى شامادان تىس قولدانباۋ ۇسىنىلادى.
اركىمگە ۆانيل مەن ساندال ءيىسى ۇناي بەرمەيدى، - دەپ ەسكەرتتى كومپانيا وكىلدەرى.
ال قورىلعا قاتىستى تالاپ جەڭىلدەۋ، سەبەبى ول تابيعي جايت دەپ قابىلدانادى. دەگەنمەن جولاۋشىلاردىڭ بارلىعى الدىن الا بەرۋشي بەرىلەدى.
كومپانيانىڭ باس ديرەكتورى نيكحيل راۆيشانكار بۇل باستامانىڭ ماڭىزىن اتاپ ءوتتى:
جاڭا زەلانديا سياقتى شالعاي ەل ءۇشىن ۇزاق رەيستەردەگى جايلىلىق اسا ماڭىزدى. جولاۋشىنىڭ رەيستەگى ساپارى نەعۇرلىم جايلى وتسە، سوعۇرلىم ساياحاتتاۋعا ۋاقىتى كوبىرەك بولادى، - دەدى ول.