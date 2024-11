ادامدار زەرىككىش بولىپ بارادى - زەرتتەۋ

قازىرگى سيفرلىق داۋىردە كوڭىل كوتەرۋ بۇرىن-سوڭدى بولماعان قولجەتىمدىلىككە يە بولسا دا، ادامداردىڭ ءىش پىسۋى بۇرىن سوڭدى بولماعان دەڭگەيگە جەتكەن. زەرتتەۋشىلەر بۇل قۇبىلىستىڭ باستى سەبەبى رەتىندە سيفرلىق مەديانىڭ قولدانىلۋىن ايتادى.

زەرتتەۋلەرگە سايكەس، اسىرەسە جاسوسپىرىمدەر مەن ستۋدەنتتەر اراسىندا زەرىگۋ دەڭگەيى 2009 -جىلدان بەرى ايتارلىقتاي وسكەن. ءىش پىسۋدىڭ سوزىلمالى ءتۇرى مازاسىزدىق، دەپرەسسيا جانە اگرەسسيۆتى مىنەز-قۇلىق سياقتى ماسەلەلەرمەن بايلانىستى بولعاندىقتان، بۇل تەندەنسيانىڭ سەبەپتەرىن ءتۇسىنۋ ماڭىزدى.

زەرتتەۋشىلەر سيفرلىق مەديانىڭ قۇرىلىمى مەن تابيعاتى زەرىگۋدى كۇشەيتۋى مۇمكىن دەپ بولجايدى. ولار سيفرلىق قۇرىلعىلار ادامداردىڭ زەيىنىن شاشىراتاتىنىن، كۇندەلىكتى ءىس- ارەكەتتەن ماعىنا كورۋدى ازايتاتىنىن ايتادى. بۇل فاكتورلار ءىش پىستىرۋدى جەڭىلدەتۋدىڭ ورنىنا، ونى ارتتىرا تۇسەتىن سيكل قالىپتاستىرۋى مۇمكىن.

مىسالى، الەۋمەتتىك مەديانىڭ ەۆوليۋتسياسى - ماتىننەن سۋرەتكە، ودان قىسقا بەينەلەرگە كوشۋ - ادامداردىڭ تەز جانە قارقىندى ىنتالاندىرۋدى تالاپ ەتەتىنىن كورسەتەدى. ناتيجەسىندە، كىتاپ وقۋ نەمەسە ءدارىس تىڭداۋ سياقتى بەلسەندىلىكتەر مۇنداي ىنتالاندىرۋ دەڭگەيىمەن سالىستىرعاندا ءىش پىستىرارلىق بولىپ كورىنۋى مۇمكىن.

سونىمەن قاتار، سمارتفوندار مەن باسقا قۇرىلعىلار نازاردى شاشىراتىپ، ءبىر ارەكەتكە شوعىرلانۋدى قيىنداتادى. زەرتتەۋلەر كورسەتكەندەي، قۇرىلعىنىڭ جاقىن بولۋىنىڭ ءوزى ادام نازارىن تومەندەتىپ، بەتپە-بەت الەۋمەتتىك قارىم-قاتىناستاردان الاتىن جاقسى ەموتسيا دەڭگەيىن ازايتادى. بۇل جاعداي ادامداردىڭ ءىش پىستىرۋ سەزىمىن كۇشەيتەدى.

Tam مەن Inzlicht تسيفرلىق مەديا ادامداردىڭ نازارىن بۇزىپ، ولارعا جوعارى تالاپ قوياتىنىن، سول ارقىلى زەرىگۋ دەڭگەيىنىڭ ارتۋىنا ىقپال ەتەتىنىن العا تارتادى.

زەرتتەۋ People Are Increasingly Bored in Our Digital Age دەگەن اتاۋمەن جارىق كوردى.