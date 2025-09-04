ادام نەگە توڭعاق بولادى؟ دارىگەر سەبەبىن اتادى
ادامنىڭ تەز توڭۋى جانە سۋىققا توزبەۋشىلىگى اعزاداعى زات الماسۋ مەن ەنەرگيا الماسۋ بۇزىلىستارىمەن بايلانىستى بولۋى مۇمكىن. بۇل تۋرالى تەراپەۆت وكسانا پيۆوۆاروۆا «يزۆەستيا» باسىلىمىنا بەرگەن سۇحباتىندا ايتتى، دەپ حابارلايدى El.kz ينتەرنەت پورتالى.
پيۆوۆاروۆانىڭ ايتۋىنشا، قالقانشا بەزىنىڭ گورموندارى (ت4 جانە ت3) جەتكىلىكسىز بولعان جاعدايدا نەمەسە گيپوتيرەوز كەزىندە اعزاداعى مەتابوليكالىق پروتسەستەردىڭ جىلدامدىعى كۇرت تومەندەيدى. ال جىلۋ وندىرۋگە جاۋاپتى قوڭىر ماي تىنىندە تەرموگەنەز بۇزىلادى.
سونىمەن قاتار گورمون جەتىسپەگەن كەزدە پەريفەريالىق قان تامىرلارى سوزىلمالى ءتۇيىلۋ جاعدايىندا بولادى.
بۇل ادامنىڭ تەرىسىن ۇنەمى سۋىق ءارى بوزعىلت قىلادى، سونداي-اق قول-اياقتاعى قان اينالىمىنىڭ ناشارلاۋىنا اكەلەدى. گيپوتيرەوز جالپى السىزدىك پەن شارشاۋدى دا تۋدىرادى، بۇلشىقەت جۇمىسى ارقىلى جىلۋ ءوندىرۋدى ازايتىپ، سۋىقتا قالتىراپ توڭۋ مەحانيزمىن السىرەتەدى، - دەدى دارىگەر.
سۋىققا توزىمسىزدىكتى اسقىندىراتىن قوسىمشا ماسەلەلەر دە بار:
انەميا - تىندەرگە وتتەگىنىڭ جەتكىزىلۋىن ناشارلاتادى،
گيپوگليكەميا - جاسۋشالاردى ەنەرگيا كوزىنەن ايىرادى،
تەرى قۇرعاۋى - ونىڭ وقشاۋلاۋ قىزمەتىن السىرەتەدى.
دارىگەر وسى فاكتورلاردىڭ بارلىعى ادامنىڭ توڭعىشتىعىنا سەبەپ بولۋى مۇمكىن ەكەنىن اتاپ ءوتتى.