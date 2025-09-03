اعزادا ماگني جەتىسپەگەندە بايقالاتىن 6 بەلگى
ماگني - ادام اعزاسىنا اسا قاجەتتى مينەرالدىڭ ءبىرى. ول بۇلشىقەت پەن جۇيكە جۇيەسىنىڭ جۇمىسىن رەتتەيدى، جۇرەك پەن قان تامىرلارىنىڭ ساۋلىعىنا جاۋاپ بەرەدى، سۇيەك ءتىنىن نىعايتادى. دۇنيەجۇزىلىك دەنساۋلىق ساقتاۋ ۇيىمىنىڭ دەرەكتەرىنە سايكەس، ادامداردىڭ شامامەن %10-30 ىندا ماگني جەتىسپەۋشىلىگى بايقالادى. كۇندەلىكتى راتسيوندا ونىڭ جەتىسپەۋى ءتۇرلى دەنساۋلىق ماسەلەلەرىنە اكەلۋى مۇمكىن.
1. بۇلشىقەت قۇرىسۋى مەن تارتىلۋى
ماگني بۇلشىقەت جاسۋشالارىنىڭ بوساڭسۋىنا كومەكتەسەدى. ونىڭ جەتىسپەۋى اياق-قولدىڭ ءجيى تارتىلۋىنا، تىرىسۋىنا اكەلۋى مۇمكىن. اسىرەسە تۇنگى ۋاقىتتا اياق بۇلشىقەتتەرىنىڭ قۇرىسۋى - ماگني تاپشىلىعىنىڭ ايقىن بەلگىسى.
2. ۇنەمى شارشاۋ مەن السىزدىك
مينەرال ەنەرگيا الماسۋعا قاتىسادى. ەگەر اعزادا ماگني دەڭگەيى تومەن بولسا، ادام ۇنەمى شارشاڭقى سەزىنەدى، جۇمىسقا قابىلەتى تومەندەيدى. بۇل كوبىنە ۇيقى قانعاننان كەيىن دە كەتپەيتىن السىزدىكپەن سيپاتتالادى.
3. جۇيكە جۇيەسىنىڭ تۇراقسىزدىعى
ماگني ميدىڭ قالىپتى قىزمەتى ءۇشىن وتە ماڭىزدى. ونىڭ جەتىسپەۋشىلىگى تىتىركەنگىشتىككە، مازاسىزدىققا، ۇيقىسىزدىققا جانە كوڭىل-كۇيدىڭ قۇبىلۋىنا اكەلۋى مۇمكىن. كەي جاعدايلاردا دەپرەسسيا بەلگىلەرى دە بايقالادى. ماگني مي جاسۋشالارى اراسىنداعى سيگنالداردى رەتتەپ، تىنىشتاندىرۋشى ءرول اتقارادى. ونىڭ جەتىسپەۋى ادامدى ۇساق-تۇيەككە بولا اشۋلانشاق، كۇيگەلەك ەتەدى. بۇل كوبىنە سوزىلمالى شارشاۋمەن، مازاسىزدىقپەن قاتار جۇرەدى.
4. جۇرەك سوعىسىنىڭ بۇزىلۋى
كارديولوگتار ماگني تاپشىلىعى جۇرەك ىرعاعىنىڭ وزگەرۋىنە اسەر ەتەتىنىن ايتادى. بۇل جۇرەكتىڭ شانشىپ اۋىرۋىمەن، جۇرەك قاعىسىنىڭ جيىلەۋىمەن نەمەسە كەرىسىنشە باياۋلاۋىمەن بايقالۋى مۇمكىن.
5. سۇيەك ساۋلىعىنىڭ السىرەۋى
ماگني كالتسيدىڭ سىڭىرىلۋىنە كومەكتەسەدى. ونىڭ دەڭگەيى تومەندەگەندە سۇيەك ءتىنى السىرەپ، سىنعىشتىق ارتادى. بۇل وستەوپوروز قاۋپىن جوعارىلاتادى.
ماگني جاڭعاقتاردا (بادام، گرەك جاڭعاعى)، تۇقىمداردا (اسقاباق، كۇنجىت)، بۇرشاق تۇقىمداستاردا، قاراقۇمىق پەن سۇلىدا، جاسىل جاپىراقتى كوكونىستەردە مول كەزدەسەدى. دارىگەرلەر ەرەسەك ادامعا تاۋلىگىنە ورتا ەسەپپەن 300-400 م گ ماگني قاجەت ەكەنىن ايتادى.