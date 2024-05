ابايلىق جاستار روبوت تەحنيكاسىنان قىتايدا وتكەن چەمپيوناتتا بەدەلدى ماراپاتقا يە بولدى

استانا. قازاقپارات - 18-19-مامىردا شاڭحايدا FIRST Tech Challenge جاھاندىق روبوتوتەحنيكا ليگاسى اياسىندا The CaoLu Cup Teenage Robot Design and Build Invitational Tournament جابىق ۇلتتىق چەمپيوناتى ءوتتى. وعان قىتايدىڭ 300-گە جۋىق مىقتى روبوتشىلارى مەن قازاقستاننان شاقىرىلعان «تەنگري» كومانداسى قاتىستى.