ابايدىڭ 180 جىلدىعى: ەلوردادا قانداي ءىس-شارالار ءوتىپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - بۇگىندە ەل اۋماعىندا قازاقتىڭ باس اقىنى اباي قۇنانباي ۇلىنىڭ 180 جىلدىق مەرەيتويى اتالىپ ءوتىلىپ جاتىر. وسى ورايدا ەلوردادا وتەتىن ءىس-شارالار تۋرالى استانا قالاسى تىلدەردى دامىتۋ باسقارماسى باسشىسىنىڭ مىندەتىن اتقارۋشى دوسجان يسابەك ايتىپ بەردى.
- استانا قالاسىندا ۇلى ابايدىڭ 180 جىلدىق مەرەيتويىنا وراي 140 تان استام ءىس-شارا جوسپارلانعان، بۇگىندە ولار ءوتىپ جاتىر. اتاپ ايتقاندا، 10-تامىزدا ابايدىڭ تۋعان كۇنى ەلورداداعى ەسكەرتكىشىنە گۇل شوعىن قويۋ ءراسىمى وتەدى. ودان كەيىن 8- تامىز بەن 11- تامىز ارالىعىندا ابايدىڭ تۋعان جەرىنە ارنايى ەكسپەديتسيا جىبەرىلدى. ونىڭ قۇرامىندا ابايتانۋشىلار، تاريحشى، ادەبيەتشى عالىمدار، قوعام قايراتكەرلەرى مەن ب ا ق وكىلدەرى بار.
كەلەسى ءىس-شارا 10-تامىز كۇنى «كەرۋەن» ساۋدا ورتالىعىنىڭ جانىندا كەشكى ساعات 19:00-دە «دومبىرا party» وتەدى. ءىس-شارا بارىسىندا قوناقتار قازاقتىڭ قارا دومبىراسىمەن ابايدىڭ اندەرى مەن كۇيلەرىن تىڭداپ، اقىننىڭ جىرلارى مەن دانالىق سوزدەرىنە قانىعاتىن بولادى. كەشتىڭ ماقساتى - ۇلى ويشىلدىڭ مۇراسىن دارىپتەۋ، ناسيحاتتاۋ، - دەدى دوسجان يسابەك ورتالىق كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتى الاڭىندا وتكەن باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا.
سونىمەن قاتار اقىن مەرەيتويىنا وراي ەلوردا تۇرعىندارى مەن قوناقتارىنا ءان شاشۋ تارتىلادى.
- ر. باعلانوۆا اتىنداعى №2 مۋزىكا مەكتەبىنىڭ وقۋشىلارى قالالىق جالپى ءبىلىم بەرەتىن مەكتەپ وقۋشىلارىمەن بىرلەسىپ مەرەكەلىك ءان شاشۋ ۇيىمداستىرادى. ءىس-شارا بارىسىندا 5 مىڭنان استام بالا ءبىر ساتتە ابايدىڭ ءانىن ورىندايدى. كەلەسى Sintez تەاترى «اباي 45» دەگەن اتاۋمەن قويىلىم ۇسىنعالى وتىر. بۇل ستۋدەنتتەردەن جاساقتالعان تەاتر ۇجىمى. ودان بولەك كونسەرتتىك- تەاترلاندىرىلعان قويىلىمدار، كونسەرتتەر مەن كۋيز وتەدى، - دەپ تولىقتىردى سپيكەر.
بيىل ەلىمىزدە ۇلى اقىن اباي قۇنانباي ۇلىنىڭ 180 جىلدىعى قالاي اتالىپ وتەتىنى تۋرالى جازعان ەدىك.