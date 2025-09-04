اباي وبلىسىنداعى جولداردىڭ 70 پايىزى بيىل جوندەلەدى
استانا. KAZINFORM - اباي وبلىسىندا 584 شاقىرىم جولدا قايتا جاڭارتۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلىپ جاتىر، دەپ جازدى قازاۆتوجول.
سونىمەن قاتار 250 شاقىرىم جول ورتاشا جوندەۋدەن وتۋدە. اسىرەسە جىلدار بويى قاراۋسىز قالىپ، توزىعى جەتكەن تاس جولدار رەتكە كەلتىرىلۋدە.
«قازاۆتوجول» ماماندارى جاقىندا ورتاشا جوندەۋدەن وتكەن «وسكەمەن- سەمەي» باعىتىنىڭ ءبىر بولىگىن قولدانىسقا بەردى. بۇل جول اباي وبلىسى شىعىس قازاقستاننان بولىنگەلى جوندەلمەي كەلگەن. تاۋلىگىنە 6 مىڭنان استام كولىك قاتىنايتىن رەسپۋبليكالىق تراسساداعى جۇمىستار كەلەسى جىلى دا جالعاسادى.
ال قۇرىلىسى ۇزاققا سوزىلىپ كەتكەن «قالباتاۋ- مايقاپشاعاي» كۇرە جولىندا اسفالت توسەۋ تولىق اياقتالدى.
جولداردىڭ ساپاسىن قوعام بەلسەندىلەرى مەن سالا ماماندارى قاداعالاپ وتىر. جىل باسىنان بەرى 200 دەن استام تەكسەرۋ جۇرگىزىلىپ، جول قۇرىلىسىنا پايدالانىلعان ماتەريالداردان مىڭعا جۋىق سىناما الىنعان.
«قازاۆتوجول» ۇ ك ا ق فيليالىنىڭ ديرەكتورى ايبەك امانبەكوۆتىڭ ايتۋىنشا، بيىل كوكپەكتىدەن مايقاپشاعايعا دەيىنگى ارالىق تولىق قوسىلدى.
- ءقازىر سوڭعى قابات توسەۋ جۇمىستارى اياقتالۋدا. كەلەسى جىلى 522 شاقىرىم جولدى جوندەۋ جوسپارلانعان. «وسكەمەن- سەمەي» باعىتى تولىقتاي ورتاشا جوندەۋدەن وتەدى. بۇعان قوسا، رەسەي شەكاراسىنا شىعاتىن ەكى ۋچاسكە بويىنشا جۇمىستار جۇرگىزۋ كوزدەلىپ وتىر، - دەدى ول.
ايتا كەتەيىك، جاساندى ينتەللەكت جول ساپاسىن باقىلايدى.