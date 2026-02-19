ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    20:43, 19 - اقپان 2026 | GMT +5

    اباي وبلىسىندا جول اپاتىنان 4 ادام مەرت بولدى

    سەمەي. KAZINFORM - اباي وبلىسىندا ەكى اۆتوكولىك سوقتىعىسىپ، 4 ادام كوز جۇمدى.

    ШҚО-да жол апатынан 5 адам көз жұмды
    فوتو: ش ق و پ د

    وبلىستىق پوليتسيا دەپارتامەنتى باسپا ءسوز قىزمەتىنىڭ حابارلاۋىنشا، جول-كولىك وقيعاسى 19-اقپاندا ساعات 15:25-تە بولعان.

    - الدىن الا مالىمەت بويىنشا، ومبى- مايقاپشاعاي تاسجولىنىڭ 867-شاقىرىمىندا، سالقىن-توبە اۋىلىنىڭ ماڭىندا Lada Priora جانە Chevrolet Cobalt ماركالى اۆتوكولىكتەر بەتپە-بەت سوقتىعىسقان. سونىڭ سالدارىنان 4 ادام قازا بولىپ، تاعى ءۇش ادام ءتۇرلى دەنە جاراقاتتارىن الدى. اتالعان دەرەك بويىنشا سوتقا دەيىنگى تەرگەۋ باستالدى، - دەپ حابارلادى ۆەدومستۆو وكىلدەرى.

    ءتيىستى ساراپتامالار تاعايىندالىپ، وقيعانىڭ بارلىق ءمان-جايى انىقتالىپ جاتىر.

    ەسكە سالساق، وسىعان دەيىن س ق و-دا جۇك كولىگىنىڭ جۇرگىزۋشىسى ارىپتەستەرىن بەتپە-بەت سوقتىعىسۋدان ساقتاپ قالعانى حابارلانعان.

    اۆتور

    بوتاكوز كەنجەحان قىزى

     

    تەگ:
    ايماق اباي وبىلىسى
    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار