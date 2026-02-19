اباي وبلىسىندا جول اپاتىنان 4 ادام مەرت بولدى
سەمەي. KAZINFORM - اباي وبلىسىندا ەكى اۆتوكولىك سوقتىعىسىپ، 4 ادام كوز جۇمدى.
وبلىستىق پوليتسيا دەپارتامەنتى باسپا ءسوز قىزمەتىنىڭ حابارلاۋىنشا، جول-كولىك وقيعاسى 19-اقپاندا ساعات 15:25-تە بولعان.
- الدىن الا مالىمەت بويىنشا، ومبى- مايقاپشاعاي تاسجولىنىڭ 867-شاقىرىمىندا، سالقىن-توبە اۋىلىنىڭ ماڭىندا Lada Priora جانە Chevrolet Cobalt ماركالى اۆتوكولىكتەر بەتپە-بەت سوقتىعىسقان. سونىڭ سالدارىنان 4 ادام قازا بولىپ، تاعى ءۇش ادام ءتۇرلى دەنە جاراقاتتارىن الدى. اتالعان دەرەك بويىنشا سوتقا دەيىنگى تەرگەۋ باستالدى، - دەپ حابارلادى ۆەدومستۆو وكىلدەرى.
ءتيىستى ساراپتامالار تاعايىندالىپ، وقيعانىڭ بارلىق ءمان-جايى انىقتالىپ جاتىر.
ەسكە سالساق، وسىعان دەيىن س ق و-دا جۇك كولىگىنىڭ جۇرگىزۋشىسى ارىپتەستەرىن بەتپە-بەت سوقتىعىسۋدان ساقتاپ قالعانى حابارلانعان.
اۆتور
بوتاكوز كەنجەحان قىزى