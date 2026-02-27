19:30, 27 - اقپان 2026 | GMT +5
اپاتقا ۇشىراعان Су-30СМ ۇشاعى 230 ساعات قانا ۇشقان
استانا. KAZINFORM — قاراعاندى وبلىسىندا وقۋ-جاتتىعۋ كەزىندە اپاتقا ۇشىراعان Су-30СМ ۇشاعى اۋەدە 230 ساعات قانا ۇشقان. بۇل تۋرالى قورعانىس ءمينيسترى داۋرەن قوسانوۆ ايتتى.
- جاڭا ۇشاق. ۇشقىشتان قاتەلىك بولعان جوق. تەرگەۋ ءوتىپ جاتىر. سونىڭ ناتيجەسىن جاريالايمىز. رەسەيدە شىعارىلعان سۋ-30 سم جويعىش ۇشاعى 2022 -جىلى جەتكىزىلگەن. ەڭ باستىسى ۇشقىشتار امان قالدى. ۇشاق 230 ساعات ۇشقان، - دەدى ول اقوردادا ب ا ق وكىلدەرىنىڭ ساۋالىنا وراي.
ەستەرىڭىزگە سالا كەتسەك، 25 -اقپان كۇنى قاراعاندى وبلىسىندا جوسپارلى وقۋ-جاتتىعۋ ۇشۋلارى بارىسىندا سۋ-30 سم جويعىش ۇشاعى اپاتقا ۇشىرادى.
- ۇشاق ەكيپاجى دەر كەزىندە كاتاپۋلت جاسادى. ۇشقىشتار ءدىن امان، ولاردىڭ ءومىرى مەن دەنساۋلىعىنا قاۋىپ جوق. قازىرگى ۋاقىتتا مەديتسينالىق مامانداردىڭ باقىلاۋىندا، - دەگەن.